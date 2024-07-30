明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

鍾睒睒連續3日增持涉逾億 農夫山泉仍逆市挫險守30元

【明報專訊】農夫山泉（9633）今年以來多次面對重重挑戰，包括近日本港消委會品質測試的爭議等，令股價近日屢見46個月新低。公司7月初公布控股股東鍾睒睒計劃斥資不超過20億元增持H股，上周亦連環出手掃貨，不過股價未見支持，昨日續逆市尋底，最低曾跌穿30元至29.95元，收市報30.4元，跌0.49%。

透過養生堂吸納 增持至64.3%

農夫山泉股價曾在5月高見近48元，7月起陸續捱沽，現時已回落至約30元水平。公司於7月9日公布，鍾睒睒基於對公司價值的認可及未來整體業務發展及增長潛力的信心，計劃未來6個月內動用不超過20億元增持，公司仍將維持已發行股份的足夠公眾持股量。鍾睒睒通過旗下控股公司養生堂於7月9日斥資1.18億元買入350萬股後，再於7月24日（上周三）至26日連續3日增持H股，場內累計增持350萬股，涉資1.07億元，令鍾睒睒持股增至近32.4億股或64.34%。

資料顯示，養生堂於7月24日增持110萬股，每股平均價為30.705元，涉資3378萬元；7月25日以平均價30.601元買入57萬股，涉資1744萬元；7月26日以平均價30.528元買入183萬股，涉資5587萬元。

中金料收入高單位數增長

大行中金上周發表報告，預期農夫山泉上半年收入按年有高單位數增長，主要由茶飲和果汁表現所帶動，不過包裝水銷售短期受壓，維持「跑贏行業」評級，目標價45元。

相關字詞﹕鍾睒睒 農夫山泉 消委會

上 / 下一篇新聞

官方樓指半年跌3% 撤辣後升幅蒸發 連跌兩月共2.55%見8年低 較3年前高位跌24%
官方樓指半年跌3% 撤辣後升幅蒸發 連跌兩月共2.55%見8年低 較3年前高位跌24%
租金指數連升4月共2.39% 逾4年高
租金指數連升4月共2.39% 逾4年高
PARK YOHO開放式戶297萬沽 6年實蝕36%
PARK YOHO開放式戶297萬沽 6年實蝕36%
內地生來港讀博士 3.3萬租柏蔚山兩房
內地生來港讀博士 3.3萬租柏蔚山兩房
新地：掃管笏項目將再交申請 沒裁員
新地：掃管笏項目將再交申請 沒裁員
莎莎郭少明等2000萬沽鰂魚涌商廈
莎莎郭少明等2000萬沽鰂魚涌商廈
九倉系預警見紅 九置：港零售嚴峻 九倉料蝕最多28億 投資物業估值虧損超盈利
九倉系預警見紅 九置：港零售嚴峻 九倉料蝕最多28億 投資物業估值虧損超盈利
瑞銀看好恒地嘉里太地 籲沽九倉
瑞銀看好恒地嘉里太地 籲沽九倉
港股彈217點 成交847億逾3個月低
港股彈217點 成交847億逾3個月低
滬深股通8·19起不再披露南水每日淨流量
滬深股通8·19起不再披露南水每日淨流量
匯控：完成30億美元股份回購
匯控：完成30億美元股份回購
淘天改變徵費模式 阿里升5% 券商料有利用戶管理收入表現
淘天改變徵費模式 阿里升5% 券商料有利用戶管理收入表現
新世界據報完成額外百億貸款安排
新世界據報完成額外百億貸款安排
碧桂園清盤聆訊押後至明年1月
碧桂園清盤聆訊押後至明年1月
藥明康德半年純利跌兩成
藥明康德半年純利跌兩成
眾淼招股集資3.6億 3新股同日申港上市
眾淼招股集資3.6億 3新股同日申港上市
陳筱鑫獲委積金局執董 任期3年
陳筱鑫獲委積金局執董 任期3年
喜力蝕8億 為潤啤減值74億 指因憂內地消費需求弱 股價挫一成
喜力蝕8億 為潤啤減值74億 指因憂內地消費需求弱 股價挫一成
特朗普承諾若當選 撐美成比特幣大國
特朗普承諾若當選 撐美成比特幣大國
麥當勞全球同店銷售13季首跌
麥當勞全球同店銷售13季首跌
楊智佳：美減息受惠股可吼長和
楊智佳：美減息受惠股可吼長和
港元定存高息精選
港元定存高息精選
黃雯怡：海爾智家受惠國策睇27元
黃雯怡：海爾智家受惠國策睇27元
何民傑：空污管制修例應一視同仁
何民傑：空污管制修例應一視同仁
龐寶林：香港是中國Sandbox的機遇
龐寶林：香港是中國Sandbox的機遇
「新舟60」內地支線市場全退 ARJ21執飛比重大升
「新舟60」內地支線市場全退 ARJ21執飛比重大升
技術取勝：阿里向上78元或現阻力
技術取勝：阿里向上78元或現阻力
劉思明：中航科工擁低空經濟概念 候回吐吸
劉思明：中航科工擁低空經濟概念 候回吐吸
周顯：電訊詐騙基地也搞招商
周顯：電訊詐騙基地也搞招商
湯文亮：戒賭馬原因：贏馬輸錢
湯文亮：戒賭馬原因：贏馬輸錢