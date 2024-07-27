港股彈217點 成交847億逾3個月低

北水7.45億淨買 大減91%

恒指昨高開175點後，升幅曾收窄至只有132點，其後走勢反覆向上，最多升337點，高見17,358，尾市升勢回順。恒指連升兩日，累計升233點。國指漲1.2%；科指升0.7%。

大市成交只有847億元，較上日減少19%，是4月9日後最少成交。北水雖連續第2日流入，但昨淨流入僅7.45億元，較上日減少91%。北水淨買入最多的個股是騰訊（0700），淨入達6.79億元；其次是中海油（0883），淨入達2.13億元。北水淨賣出最多的個股是盈富基金（2800），淨沽達11.64億元；其次是建行（0939），淨沽達3.93億元。

ATMXJ齊大升，阿里巴巴（9988）據報擬對商戶收取更多服務費，兼獲富瑞唱好有望9月納入港股通，全日升4.7%，為表現最好藍籌、國指及科指成分股。騰訊、京東（9618）升約1%；小米（1810）升2.8%；美團（3690）升0.7%；

分析：乏資金 後市料反覆偏淡

金融股亦做好，恒生（0011）升3%；匯控（0005）、友邦（1299）升逾1%。內銀股普遍向上，農行（1288）、交行（3328）升逾2%。

獨立股評人郭思治表示，周二為期指結算日，不排除昨日有維穩買盤維持秩序，進行轉倉活動。港股昨日雖然有反彈，但成交淡靜，故難有作為，始終經濟基本面差，內地樓市、內需仍然疲弱，加上市場欠缺資金，預期港股後市仍反覆偏淡，8月走勢未敢看好，支持位16,900點至17,000點，如未能企穩，有機會下試16,500點，阻力位則為17,500點。