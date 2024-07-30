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經濟

瑞銀看好恒地嘉里太地 籲沽九倉

【明報專訊】瑞銀發表報告，指大部分香港地產股最新派息收益率達7厘至10厘，高於新加坡房地產投資信託基金（REITs）的6厘，反映前者或值得買入。該行首選恒基地產（0012）和嘉里建設（0683），同時看好太古地產（1972），因其高派息收益率或可持續；至於九龍倉（0004）投資評級由「中性」下調至「沽售」，目標價減近兩成至16.3元，以反映其估值過高。

匯豐料部分地產股恢復盈利增長

瑞銀指出，住宅租金自去年以來增長11%，顯示供需面健康。當美國開始減息，料樓市銷售和價格將會靠穩。另外，該行稱恒地有清晰去槓桿路線圖，或因受惠於香港住宅和農地銷售上升；同時，嘉里建設應受益於超豪華（ultra-luxury）香港住宅項目銷售，瑞銀調高其評級至「買入」，目標價升32%至17.8元（見表）。

另一方面，匯豐發表報告指出，雖然預計本港發展商於即將公布的業績期或顯示盈利能力惡化，主要由於新盤價格重置和潛在資產減值，但考慮到部分公司去槓桿的舉動和業務持續正常化，均有助其結束股息削減周期，令地產行業對投資者更具吸引力。同時，該行預計，個別零售收租股或需面對新一輪的租金調整，而寫字樓收租股在租金和出租率方面將面臨挑戰。

匯豐估計，部分公司在未來一年內將恢復盈利增長，如新地（0016）和九龍倉置業（1997）；在該行「買入」評級的公司包括恒隆地產（0101）、太古地產、領展（0823）和置富產業信託（0778），因具穩定或增長的股息前景。不過，新世界（0017）和恒地的核心盈利或會繼續走下坡。

匯豐亦因應各股份盈利預測的修訂、風險利率及股票溢價假設改變，修訂了一眾地產股的目標價，整體平均下調4.2%，而2024至2026年盈利預測則下調2%至3.2%。

相關字詞﹕九龍倉集團 大行報告 地產股

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