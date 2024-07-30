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經濟
香港地產

莎莎郭少明等2000萬沽鰂魚涌商廈

【明報專訊】莎莎國際（0178）主席郭少明或相關人士，近月先後沽售多個物業，除豪宅單位外，上月亦以2000萬元售出鰂魚涌商廈東港中心一個單位，持貨14年帳面獲利770萬元。

陳俊文5128萬沽中環舖

35年升6倍

上述物業為海澤街東港中心高層4室，面積約3318方呎，上月2000萬元易手，呎價約6028元。資料顯示，單位由理盛有限公司（Talent Empire Limited）於2010年以1230萬元購入，持貨約14年，帳面獲利770萬元，賺幅約63%，該公司目前董事為郭少明兒子郭浩泉。據悉，物業原由該家族人士自用多年。

另外，中環皇后大道中138號威享大廈地下2號舖，面積約600方呎，目前由余仁生租用，月租約18萬元，最新以約5128萬元售出，呎價約85,467元，物業由俊文珠寶陳俊文及相關人士於1989年透過Phibeach Company Limited名義購入，當年作價約730萬元，持貨約35年，帳面獲利4398萬元，賺幅高達6倍多，而物業新買家為獲寶利投資有限公司（Wellberry Investmnet Company Limited），公司董事包括許日彤等，為本港老牌珠寶商陳廣記許氏家族成員。

[香港地產]

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