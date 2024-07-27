明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

官方樓指半年跌3% 撤辣後升幅蒸發 連跌兩月共2.55%見8年低 較3年前高位跌24%

【明報專訊】政府2月底為樓市「撤辣」，但「撤辣」效應短短兩個月已漸退，5月份樓價指數已出現跌幅，據差餉物業估價署最新公布，6月份私宅售價指數再跌1.24%，連跌兩個月共2.55%，即「撤辣」後首兩個月錄得的升幅，已完全「跌凸」。有業內人士認為，一手供應量高企，料今年全年樓價仍然趨跌，需待減息才有正面作用。

明報記者 林尚民

政府2月公布「撤辣」後，樓市即時起飛，私宅售價指數在3月及4月分別錄得1.88%及0.52%的按月升幅，累升2.41%。不過，據差估署最新公布，6月份私人住宅售價指數報301.8點，按月跌1.24%，連跌兩個月共2.55%，換言之最新兩個月有關指數的跌幅，已抵消「撤辣」首兩個月之升幅。連同今年1月及2月之跌勢，售價指數今年上半年累跌3.05%，若對比去年同期，有關指數反覆下跌共13.1%，並為近8年新低。若與2021年9月398.1點高位比較，更大跌逾24%。

中小型住宅樓價跌幅大於豪宅

若以單位類型分類，實用面積1075方呎或以下的A、B及C類中小型單位，6月份售價指數最新報303點，按月跌1.27%，上半年累跌3.07%，按年則跌13.18%；而主要反映豪宅市場的實用1076方呎或以上D、E類大型單位，最新售價指數報277.5點，按月跌0.5%，上半年累跌1.7%，按年跌8.84%，可見中小型單位的樓價跌幅，明顯高於大型單位。

「撤辣」效應短短兩個月已全消失，其中一個原因為新盤供應高企。據房屋局早前公布資料，截至今年6月，已落成但仍未出售單位為19,300伙，雖然較3月底數字回落8.5%，但若計及建築中及已批動工單位，未來一手潛在供應仍然超過10萬伙。高力香港研究部主管李婉茵表示，發展商在一手樓提供多項優惠下，且有大量貨源可供準買家選擇，勢令一二手樓價受壓，預測樓價全年將下調5%至10%，而樓價料需要待減息周期開始才會見明顯反彈。

分析：新盤低開 料全年樓價跌8%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮亦指出，6月份樓價一如預期再錄逾1%的跌幅，主要持續受新盤低價開售拖累，令二手樓價乏力招架，致使繼續走軟。有見過去一段時間，新盤低價策略未變，相信7月份樓價仍會再跌1%；而在息口尚處高水平下，8月及9月料分別再跌0.5%，估計第三季樓價會再錄2%的跌幅。展望第四季，陳認為，主要視乎減息是否實現，希望屆時樓價可以橫行整固，全年樓價跌幅才有望維持在約5%水平，否則如減息速度及力度不理想，加上新盤維持低價搶灘，恐怕二手樓價在第四季要再跌3%，則全年樓價跌幅有可能擴大至8%，即比去年全年7%跌幅更大。

[香港地產]

上 / 下一篇新聞

租金指數連升4月共2.39% 逾4年高
租金指數連升4月共2.39% 逾4年高
PARK YOHO開放式戶297萬沽 6年實蝕36%
PARK YOHO開放式戶297萬沽 6年實蝕36%
內地生來港讀博士 3.3萬租柏蔚山兩房
內地生來港讀博士 3.3萬租柏蔚山兩房
新地：掃管笏項目將再交申請 沒裁員
新地：掃管笏項目將再交申請 沒裁員
莎莎郭少明等2000萬沽鰂魚涌商廈
莎莎郭少明等2000萬沽鰂魚涌商廈
九倉系預警見紅 九置：港零售嚴峻 九倉料蝕最多28億 投資物業估值虧損超盈利
九倉系預警見紅 九置：港零售嚴峻 九倉料蝕最多28億 投資物業估值虧損超盈利
瑞銀看好恒地嘉里太地 籲沽九倉
瑞銀看好恒地嘉里太地 籲沽九倉
港股彈217點 成交847億逾3個月低
港股彈217點 成交847億逾3個月低
滬深股通8·19起不再披露南水每日淨流量
滬深股通8·19起不再披露南水每日淨流量
鍾睒睒連續3日增持涉逾億 農夫山泉仍逆市挫險守30元
鍾睒睒連續3日增持涉逾億 農夫山泉仍逆市挫險守30元
匯控：完成30億美元股份回購
匯控：完成30億美元股份回購
淘天改變徵費模式 阿里升5% 券商料有利用戶管理收入表現
淘天改變徵費模式 阿里升5% 券商料有利用戶管理收入表現
新世界據報完成額外百億貸款安排
新世界據報完成額外百億貸款安排
碧桂園清盤聆訊押後至明年1月
碧桂園清盤聆訊押後至明年1月
藥明康德半年純利跌兩成
藥明康德半年純利跌兩成
眾淼招股集資3.6億 3新股同日申港上市
眾淼招股集資3.6億 3新股同日申港上市
陳筱鑫獲委積金局執董 任期3年
陳筱鑫獲委積金局執董 任期3年
喜力蝕8億 為潤啤減值74億 指因憂內地消費需求弱 股價挫一成
喜力蝕8億 為潤啤減值74億 指因憂內地消費需求弱 股價挫一成
特朗普承諾若當選 撐美成比特幣大國
特朗普承諾若當選 撐美成比特幣大國
麥當勞全球同店銷售13季首跌
麥當勞全球同店銷售13季首跌
楊智佳：美減息受惠股可吼長和
楊智佳：美減息受惠股可吼長和
港元定存高息精選
港元定存高息精選
黃雯怡：海爾智家受惠國策睇27元
黃雯怡：海爾智家受惠國策睇27元
何民傑：空污管制修例應一視同仁
何民傑：空污管制修例應一視同仁
龐寶林：香港是中國Sandbox的機遇
龐寶林：香港是中國Sandbox的機遇
「新舟60」內地支線市場全退 ARJ21執飛比重大升
「新舟60」內地支線市場全退 ARJ21執飛比重大升
技術取勝：阿里向上78元或現阻力
技術取勝：阿里向上78元或現阻力
劉思明：中航科工擁低空經濟概念 候回吐吸
劉思明：中航科工擁低空經濟概念 候回吐吸
周顯：電訊詐騙基地也搞招商
周顯：電訊詐騙基地也搞招商
湯文亮：戒賭馬原因：贏馬輸錢
湯文亮：戒賭馬原因：贏馬輸錢