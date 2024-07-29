 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

新分紅壽險兩年回本 合退休規劃

【明報專訊】現代人壽命愈來愈長，長命百歲再非奇聞，假如65歲離開職場，退休生活隨時可以長達二三十年，因此宜盡早籌備退休計劃。除了強積金和年金之外，許多人還喜歡透過分紅保險產品作長遠儲蓄，近日有網上人壽保險公司推出全新的分紅保險產品，標榜投保兩年便可回本，首5年平均每年保證回報率4.03%，保單保障期為25年，適合有意為子女建立教育基金，或正在規劃退休大計的投保人。

明報記者 袁國守

投委會不時提醒各位，「退休生活好與壞，在乎規劃與安排！」若想過無憂的退休生活，應盡早儲蓄以讓複息效應充分發揮威力。

其一廣受港人歡迎的儲錢方法，為投保具儲蓄成分的保險產品，例如有分紅成分的壽險；所說的「分紅保單」，即保險公司會向保單持有人派發非保證利益（紅利），讓保單的持有人分享保險公司的利潤。

本港首間網上人壽保險公司Blue上周宣布，將積極拓展經紀渠道，目標於兩年內，引入超過100間保險經紀作為合作伙伴，並推出首個透過經紀渠道銷售的產品，名為WeWealth「 GO息寶 」儲蓄計劃（「 GO息寶 」）。

利用終期紅利增收益 保障期25年

簡單來說，「 GO息寶 」是一份分紅人壽保險計劃，除提供保證現金價值，還可透過終期紅利機制增加收益，保單保障期為25年，可滿足希望長遠財富增值的客戶，亦可用作子女教育基金或退休儲備。

「 GO息寶 」的賣點，為只需短期投入，繳付兩年保費，便享25年的持續財富增值，首5年平均每年保證回報率為4.03%；若計及非保證的終期紅利，在保單期滿時，潛在平均每年總報回報可達5.07%。

除了人壽保障，此分紅保險產品還提供額外保障，如受保人於首5個保單年度內不幸因意外而身故，除得到身故賠償外，還可以額外得到已繳總保費100%的意外身故賠償，每位受保人在所有「 GO息寶 」保單下的合計意外身故賠償上限為12.5萬美元。

入場費方面，「 GO息寶 」的最低年繳保費額（以每張保單計算）為1.25萬美元，折約9.75萬港元；以保費繳付期為兩年計，合共2.5萬美元，折約19.5萬港元。

首5年平均年保證回報4.03%

參考Blue提供的個案，一名40歲女性，希望在退休後環遊世界，並用兩年時間，運用自己的流動資金，投放在儲蓄計劃去進行財富增值，為自己往後的25年作好準備。假設她首兩年保費為25萬美元，保費總額便為50萬美元，即首兩年完結後，保證現金價值50萬美元（100%）；首5年完結，總現金價值為59.7萬美元（120%），即平均每年保證回報率4.03%；當首25年完結，保證現金價值為97.25萬美元（195%），預期終期紅利（非保證）70.95萬美元（141%），總現金價值為168.2萬美元（336%），即平均每年總回報率5.07%。

還值得留意的是，「 GO息寶 」設「雙重保費折扣」優惠，於2024年7月23日至9月30日推廣期內，首年保費折扣最高達6%，以及預繳次年保費折扣5%；保費折扣後，首5年平均每年保證回報率為4.81%，保單期滿時的平均每年總回報可達5.21%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]

相關字詞﹕袁國守 退休綢繆

上 / 下一篇新聞

港6年65生科股上市 九成潛水 4隻高過上市價 分析：難憑股價定成敗
港6年65生科股上市 九成潛水 4隻高過上市價 分析：難憑股價定成敗
逾百公司正申請港上市 生科佔11
逾百公司正申請港上市 生科佔11
陳茂波：港經濟保持增長 出口投資升
陳茂波：港經濟保持增長 出口投資升
中銀：首5月年輕客數目增一成半
中銀：首5月年輕客數目增一成半
葉茂林料恒指年底介乎17000至18000
葉茂林料恒指年底介乎17000至18000
瑞銀孟磊：潛在利好因素多 A股可望回穩
瑞銀孟磊：潛在利好因素多 A股可望回穩
高息大型國企看高一線
高息大型國企看高一線
入市策略：投資A股可選匯豐翔龍或安碩A50
入市策略：投資A股可選匯豐翔龍或安碩A50
聖貝拉收費貴 坐月中心開支大
聖貝拉收費貴 坐月中心開支大
匯控上季稅前利潤料跌11% 受累淨息差降 市場關注英美央行將減息影響
匯控上季稅前利潤料跌11% 受累淨息差降 市場關注英美央行將減息影響
置地：擬進一步引入AI 助租戶實踐ESG
置地：擬進一步引入AI 助租戶實踐ESG
更新舊建築設施慳電 將續提升自動化
更新舊建築設施慳電 將續提升自動化
中國抗體：類風濕關節炎藥商業化在望
中國抗體：類風濕關節炎藥商業化在望
彭博：Prada租K11 MUSEA舖
彭博：Prada租K11 MUSEA舖
AI網上平台 及早識別學障
AI網上平台 及早識別學障
料3年內 拓內地亞洲市場
料3年內 拓內地亞洲市場
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：看好道指 小注購證10252
金子：看好道指 小注購證10252
楊智佳：國策利好 重汽待回吐吸納
楊智佳：國策利好 重汽待回吐吸納
張兆聰：銅股落後 值博率不俗
張兆聰：銅股落後 值博率不俗
伍禮賢：舜宇半年營運勝預期 受惠手機市場復蘇
伍禮賢：舜宇半年營運勝預期 受惠手機市場復蘇
涂國彬：政經形勢有變 金價整固受壓
涂國彬：政經形勢有變 金價整固受壓
陳大為：Trump shock會有幾shock？
陳大為：Trump shock會有幾shock？
袁國守：全球股票ETF助分散風險
袁國守：全球股票ETF助分散風險
謝偉銓：差餉由來及實施累進徵收影響
謝偉銓：差餉由來及實施累進徵收影響
航班取消或延誤 旅保賠償須知
航班取消或延誤 旅保賠償須知
沈永年：價格親民 北上植髮成新趨勢
沈永年：價格親民 北上植髮成新趨勢
投資放大鏡：主權基金看好新興市場 料受惠大國競爭
投資放大鏡：主權基金看好新興市場 料受惠大國競爭
陳正犖：澳元超賣 或技術反彈
陳正犖：澳元超賣 或技術反彈
許健生：運動科技革命
許健生：運動科技革命
溫傑：銳意拓新能源業務 益美說到做到
溫傑：銳意拓新能源業務 益美說到做到
袁國守：日央行本周議息 主宰日圓後市
袁國守：日央行本周議息 主宰日圓後市
林少陽：日圓利差拆倉 投資者宜減槓桿
林少陽：日圓利差拆倉 投資者宜減槓桿
技術取勝：TCL100天線有支持
技術取勝：TCL100天線有支持
李聲揚：分析漢思「蛇吞象」購城巴盤算
李聲揚：分析漢思「蛇吞象」購城巴盤算
蔡金強：不確定性的瀰漫
蔡金強：不確定性的瀰漫
艾雲豪：矽谷先驅舊式權貴剋星同看《絕望者之歌》
艾雲豪：矽谷先驅舊式權貴剋星同看《絕望者之歌》
李順威：輪轉交易策略生效
李順威：輪轉交易策略生效
劉思明：「兩新」概念熱炒 東方電氣可小注
劉思明：「兩新」概念熱炒 東方電氣可小注
瑞銀亞洲：看好中移動 可留意牛證68068
瑞銀亞洲：看好中移動 可留意牛證68068
摩根大通亞洲：攜程逾4個月低 留意沽24964
摩根大通亞洲：攜程逾4個月低 留意沽24964
周顯：經濟不景 少了老闆讀EMBA搞聯誼
周顯：經濟不景 少了老闆讀EMBA搞聯誼
王弼：資金衝向羅素指數勢難維持
王弼：資金衝向羅素指數勢難維持
曾淵滄：「三中」強調科技建國 利科網股
曾淵滄：「三中」強調科技建國 利科網股
湯文亮：業主委員會主席辭職原因
湯文亮：業主委員會主席辭職原因
陳永傑：美經濟無過熱 減息有理
陳永傑：美經濟無過熱 減息有理
廖偉強：發揮獅子山下精神 激活經濟
廖偉強：發揮獅子山下精神 激活經濟
布少明：「供平過租」將重臨
布少明：「供平過租」將重臨
馬泰陽：一手餘貨多 續搶佔購買力
馬泰陽：一手餘貨多 續搶佔購買力
內地生爆租樓潮 港星合作攻學生宿舍 未來10年料投資10億 目標在港設1萬個宿位
內地生爆租樓潮 港星合作攻學生宿舍 未來10年料投資10億 目標在港設1萬個宿位
勝捷管理6.6萬宿位 分佈英美澳東南亞
勝捷管理6.6萬宿位 分佈英美澳東南亞
內地生租嵐山181呎戶 「零議價」租9000元
內地生租嵐山181呎戶 「零議價」租9000元
本月一手成交破千宗 按月增55%
本月一手成交破千宗 按月增55%
觀望氣氛濃 十大屋苑周末6成交
觀望氣氛濃 十大屋苑周末6成交
黃金海灣．意嵐近泳灘 間隔多元
黃金海灣．意嵐近泳灘 間隔多元
碧海藍天價跌量升 均呎返1.4萬
碧海藍天價跌量升 均呎返1.4萬