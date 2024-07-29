碧海藍天價跌量升 均呎返1.4萬

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣分行聯席董事陳炳南稱，碧海藍天6座中層D室，實用505方呎，兩房間隔，望開揚球場景，以698萬元易手，實呎13,822元。原業主2008年約320萬元買入，帳面獲利約378萬元或近1.2倍。陳氏指出，市場料美國總統大選前減息機會甚高，加上部分新盤向隅客已回流二手市場，料屋苑第三季交投將逐步回升。

其他屋苑方面，中原高級區域營業董事張光耀表示，鰂魚涌太古城太湖閣極低層B室，實用484方呎兩房間隔，望停車場，以500萬元沽出，呎價10,331元，為屋苑自2013年6月後，首次重回500萬元水平。原業主1995年251萬元購入，帳面賺249萬元或近一倍。

太古城極低層戶500萬沽 11年新低

另東涌映灣園5期海珀名邸錄得大額蝕讓個案，區內代理指出，海珀名邸單號屋，實用2355方呎，4房雙套連工人套房間隔，設獨立車庫、平台及天台，以2280萬元易手，實呎僅9682元。原業主為內地背景人士，2018年初以2700萬元購入，帳面蝕420萬元或約16%，連使費料實蝕580萬元或約21.5%，為屋苑今年最大宗蝕讓個案。做價更較單位2010年一手成交價2597.8萬元低約317.8萬元或12%。

馬鞍山迎海則再錄二手蝕讓。美聯分行首席高級營業經理李天傑表示，迎海3座低層E室，實用799方呎，3房1套連工人套房間隔，以1023萬元成交，實呎12,804元。原業主2018年1200萬元購入，帳面蝕177萬元或約15%，連使費料實蝕約240萬元或約兩成。是次成交單位對下數層同E室，年初「撤辣」前以1163.8萬元易手，現價較「撤辣」前同類更低約141萬元或12%。

石碧新村446萬易手 4個月炒高6%

另一邊廂，資料顯示，1960年代初落成的荃灣石碧新村，錄B座高層戶成交，單位實用615方呎，該廈樓高5層不設電梯，3月份以418萬元獲投資者承接，6月初收樓，本月中以446萬元再易手，實呎7252元。買家英文姓名屬普通話拼音，料具內地背景，單位4個月升28萬元或6%，扣除使費後料原業主仍賺約13萬元或3%。石碧新村又名石壁遷置村，因興建大嶼山石壁水塘，政府在此安置受影響的石壁山谷村民。

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