內地生爆租樓潮 港星合作攻學生宿舍 未來10年料投資10億 目標在港設1萬個宿位

明報記者 林尚民

獅峰地產兩名創辦人為陳鄭臻橋及陳可欣，前者建築師出身，以往亦有參與過學生宿舍業務，包括多年前油麻地書匯等，而後者過往則從事金融行業。陳鄭臻橋表示，眼見每年有逾6萬名非本地大學生來港，而學校宿位只有約2萬多個宿位，即每年有約4萬個宿位空缺，而現時政府又加大非本地生來港配額，加上樓市回落，認為投入學生宿舍屬「政治正確」，故着手研究，並由陳可欣找來當年從事金融業而認識的勝捷企業作長期合作伙伴。

近14萬包租太子道西舊樓 變身女生宿舍

陳鄭臻橋稱，公司首兩個學生宿舍項目，分別位於太子道西177號1至3樓，以及紅磡馬頭圍道56號全幢。其中太子道西項目命名為太子樓，為一幢落成於上世紀30年代之建築物，由老牌發展商桂洪持有，目前被評為三級歷史建築，由於歷史悠久，且有一定建築特色，過往亦曾為電影取景地，包括張國榮及常盤貴子主演的《星月童話》等。據資料顯示，獅峰租用物業1至3樓，涉及約6000多方呎，月租約13.5萬元，呎租約22元。不過陳可欣稱，物業本身問題較多，加上與業主溝通下必須以「活化」為大前提，需復修及重現舊有特色，故整個物業之翻新費用高近千萬元。

宿位月租7500起 包免費Wi-Fi及每周清潔

陳鄭臻橋指出，上述項目將提供66個宿位，並善用物業3.9米高樓底優勢，每個房間分上下層，設兩個宿位，保障學生私隱，而物業將設計成女生專用宿舍，除維修人員外，宿舍所有工作人員均為女性，且保安較一般宿舍嚴格，面容識別及密碼同時使用。每個宿位月租分為7500元及8300元兩種，租金不同主要與景觀有關，租金已包括免費Wi-Fi及每周清潔等。

35萬包租馬頭圍道新樓全幢

另一個項目則為馬頭圍道56號，由小型發展商持有，為一幢全新落成物業，樓高15層，每層面積約600餘方呎，資料顯示，全幢物業現時月租約35萬元。陳可欣稱，項目以約600萬元改裝後，將設有89個宿位，分為單人房及4人房，單人房月租8800元，4人房月租則為7800元，前者面積約60至70方呎，另每層均有共享空間。她表示，集團目標每名學生可享用空間不少於100方呎。陳鄭臻橋稱，上述兩個物業已推出市場，目前反應理想，並有大學及升學機構希望「包租」多個單位。

至於未來大計方面，陳鄭臻橋稱，獅峰與勝捷計劃作長期合作關係，目標未來10年合計可設有約1萬個宿位，料涉約20至30個項目，希望做到「八大附近總有一個」，估計總投資額高達10億元，屆時有機會佔整體私人學生宿舍比例約四分一，成為全行佔有率最高公司。她又指出，目前已有數個項目接近落實，其中4個物業預計明年啟用，合共提供約1400個宿位，單計翻新費料涉約2億元，當中最大規模一個，原為酒店項目，可提供約600至700個宿位。她亦稱，由於原裝酒店格局未必適合長期居住，故翻新費用會較高，而初步計劃宿位面積亦會較大，約有150至160方呎，另明年開幕之物業，亦有個別屬歷史價值較高之物業。