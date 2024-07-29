 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

內地生爆租樓潮 港星合作攻學生宿舍 未來10年料投資10億 目標在港設1萬個宿位

【明報專訊】隨着政府計劃加大內地生來港配額，學生宿舍市場成為投資者新目標，除本地薑積極擴展學生宿舍業務外，更吸引過江龍攻港。其中兩名本地職業女性，新近就成立獅峰地產，並與新加坡背景的勝捷企業（Centurion）合作發展學生宿舍，首兩個分別位於太子及紅磡之項目，合共提供155個宿位。明年該公司將至少有4個全新項目啟用，料涉約1400個宿位，而未來10年估計提供約1萬個宿位，投資額高達10億元，目標成為全行佔有率最高的公司。

明報記者 林尚民

獅峰地產兩名創辦人為陳鄭臻橋及陳可欣，前者建築師出身，以往亦有參與過學生宿舍業務，包括多年前油麻地書匯等，而後者過往則從事金融行業。陳鄭臻橋表示，眼見每年有逾6萬名非本地大學生來港，而學校宿位只有約2萬多個宿位，即每年有約4萬個宿位空缺，而現時政府又加大非本地生來港配額，加上樓市回落，認為投入學生宿舍屬「政治正確」，故着手研究，並由陳可欣找來當年從事金融業而認識的勝捷企業作長期合作伙伴。

近14萬包租太子道西舊樓 變身女生宿舍

陳鄭臻橋稱，公司首兩個學生宿舍項目，分別位於太子道西177號1至3樓，以及紅磡馬頭圍道56號全幢。其中太子道西項目命名為太子樓，為一幢落成於上世紀30年代之建築物，由老牌發展商桂洪持有，目前被評為三級歷史建築，由於歷史悠久，且有一定建築特色，過往亦曾為電影取景地，包括張國榮及常盤貴子主演的《星月童話》等。據資料顯示，獅峰租用物業1至3樓，涉及約6000多方呎，月租約13.5萬元，呎租約22元。不過陳可欣稱，物業本身問題較多，加上與業主溝通下必須以「活化」為大前提，需復修及重現舊有特色，故整個物業之翻新費用高近千萬元。

宿位月租7500起 包免費Wi-Fi及每周清潔

陳鄭臻橋指出，上述項目將提供66個宿位，並善用物業3.9米高樓底優勢，每個房間分上下層，設兩個宿位，保障學生私隱，而物業將設計成女生專用宿舍，除維修人員外，宿舍所有工作人員均為女性，且保安較一般宿舍嚴格，面容識別及密碼同時使用。每個宿位月租分為7500元及8300元兩種，租金不同主要與景觀有關，租金已包括免費Wi-Fi及每周清潔等。

35萬包租馬頭圍道新樓全幢

另一個項目則為馬頭圍道56號，由小型發展商持有，為一幢全新落成物業，樓高15層，每層面積約600餘方呎，資料顯示，全幢物業現時月租約35萬元。陳可欣稱，項目以約600萬元改裝後，將設有89個宿位，分為單人房及4人房，單人房月租8800元，4人房月租則為7800元，前者面積約60至70方呎，另每層均有共享空間。她表示，集團目標每名學生可享用空間不少於100方呎。陳鄭臻橋稱，上述兩個物業已推出市場，目前反應理想，並有大學及升學機構希望「包租」多個單位。

至於未來大計方面，陳鄭臻橋稱，獅峰與勝捷計劃作長期合作關係，目標未來10年合計可設有約1萬個宿位，料涉約20至30個項目，希望做到「八大附近總有一個」，估計總投資額高達10億元，屆時有機會佔整體私人學生宿舍比例約四分一，成為全行佔有率最高公司。她又指出，目前已有數個項目接近落實，其中4個物業預計明年啟用，合共提供約1400個宿位，單計翻新費料涉約2億元，當中最大規模一個，原為酒店項目，可提供約600至700個宿位。她亦稱，由於原裝酒店格局未必適合長期居住，故翻新費用會較高，而初步計劃宿位面積亦會較大，約有150至160方呎，另明年開幕之物業，亦有個別屬歷史價值較高之物業。

相關字詞﹕內地生租樓 包租 馬頭圍道56號 太子道西177號 學生宿舍 獅峰地產 勝捷企業

上 / 下一篇新聞

港6年65生科股上市 九成潛水 4隻高過上市價 分析：難憑股價定成敗
港6年65生科股上市 九成潛水 4隻高過上市價 分析：難憑股價定成敗
逾百公司正申請港上市 生科佔11
逾百公司正申請港上市 生科佔11
陳茂波：港經濟保持增長 出口投資升
陳茂波：港經濟保持增長 出口投資升
中銀：首5月年輕客數目增一成半
中銀：首5月年輕客數目增一成半
葉茂林料恒指年底介乎17000至18000
葉茂林料恒指年底介乎17000至18000
瑞銀孟磊：潛在利好因素多 A股可望回穩
瑞銀孟磊：潛在利好因素多 A股可望回穩
高息大型國企看高一線
高息大型國企看高一線
入市策略：投資A股可選匯豐翔龍或安碩A50
入市策略：投資A股可選匯豐翔龍或安碩A50
聖貝拉收費貴 坐月中心開支大
聖貝拉收費貴 坐月中心開支大
匯控上季稅前利潤料跌11% 受累淨息差降 市場關注英美央行將減息影響
匯控上季稅前利潤料跌11% 受累淨息差降 市場關注英美央行將減息影響
置地：擬進一步引入AI 助租戶實踐ESG
置地：擬進一步引入AI 助租戶實踐ESG
更新舊建築設施慳電 將續提升自動化
更新舊建築設施慳電 將續提升自動化
中國抗體：類風濕關節炎藥商業化在望
中國抗體：類風濕關節炎藥商業化在望
彭博：Prada租K11 MUSEA舖
彭博：Prada租K11 MUSEA舖
AI網上平台 及早識別學障
AI網上平台 及早識別學障
料3年內 拓內地亞洲市場
料3年內 拓內地亞洲市場
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：看好道指 小注購證10252
金子：看好道指 小注購證10252
楊智佳：國策利好 重汽待回吐吸納
楊智佳：國策利好 重汽待回吐吸納
張兆聰：銅股落後 值博率不俗
張兆聰：銅股落後 值博率不俗
伍禮賢：舜宇半年營運勝預期 受惠手機市場復蘇
伍禮賢：舜宇半年營運勝預期 受惠手機市場復蘇
涂國彬：政經形勢有變 金價整固受壓
涂國彬：政經形勢有變 金價整固受壓
陳大為：Trump shock會有幾shock？
陳大為：Trump shock會有幾shock？
袁國守：全球股票ETF助分散風險
袁國守：全球股票ETF助分散風險
謝偉銓：差餉由來及實施累進徵收影響
謝偉銓：差餉由來及實施累進徵收影響
航班取消或延誤 旅保賠償須知
航班取消或延誤 旅保賠償須知
沈永年：價格親民 北上植髮成新趨勢
沈永年：價格親民 北上植髮成新趨勢
投資放大鏡：主權基金看好新興市場 料受惠大國競爭
投資放大鏡：主權基金看好新興市場 料受惠大國競爭
陳正犖：澳元超賣 或技術反彈
陳正犖：澳元超賣 或技術反彈
許健生：運動科技革命
許健生：運動科技革命
溫傑：銳意拓新能源業務 益美說到做到
溫傑：銳意拓新能源業務 益美說到做到
袁國守：日央行本周議息 主宰日圓後市
袁國守：日央行本周議息 主宰日圓後市
林少陽：日圓利差拆倉 投資者宜減槓桿
林少陽：日圓利差拆倉 投資者宜減槓桿
技術取勝：TCL100天線有支持
技術取勝：TCL100天線有支持
李聲揚：分析漢思「蛇吞象」購城巴盤算
李聲揚：分析漢思「蛇吞象」購城巴盤算
蔡金強：不確定性的瀰漫
蔡金強：不確定性的瀰漫
艾雲豪：矽谷先驅舊式權貴剋星同看《絕望者之歌》
艾雲豪：矽谷先驅舊式權貴剋星同看《絕望者之歌》
李順威：輪轉交易策略生效
李順威：輪轉交易策略生效
劉思明：「兩新」概念熱炒 東方電氣可小注
劉思明：「兩新」概念熱炒 東方電氣可小注
瑞銀亞洲：看好中移動 可留意牛證68068
瑞銀亞洲：看好中移動 可留意牛證68068
摩根大通亞洲：攜程逾4個月低 留意沽24964
摩根大通亞洲：攜程逾4個月低 留意沽24964
周顯：經濟不景 少了老闆讀EMBA搞聯誼
周顯：經濟不景 少了老闆讀EMBA搞聯誼
王弼：資金衝向羅素指數勢難維持
王弼：資金衝向羅素指數勢難維持
曾淵滄：「三中」強調科技建國 利科網股
曾淵滄：「三中」強調科技建國 利科網股
湯文亮：業主委員會主席辭職原因
湯文亮：業主委員會主席辭職原因
陳永傑：美經濟無過熱 減息有理
陳永傑：美經濟無過熱 減息有理
廖偉強：發揮獅子山下精神 激活經濟
廖偉強：發揮獅子山下精神 激活經濟
布少明：「供平過租」將重臨
布少明：「供平過租」將重臨
馬泰陽：一手餘貨多 續搶佔購買力
馬泰陽：一手餘貨多 續搶佔購買力
勝捷管理6.6萬宿位 分佈英美澳東南亞
勝捷管理6.6萬宿位 分佈英美澳東南亞
內地生租嵐山181呎戶 「零議價」租9000元
內地生租嵐山181呎戶 「零議價」租9000元
本月一手成交破千宗 按月增55%
本月一手成交破千宗 按月增55%
觀望氣氛濃 十大屋苑周末6成交
觀望氣氛濃 十大屋苑周末6成交
黃金海灣．意嵐近泳灘 間隔多元
黃金海灣．意嵐近泳灘 間隔多元
碧海藍天價跌量升 均呎返1.4萬
碧海藍天價跌量升 均呎返1.4萬
新分紅壽險兩年回本 合退休規劃
新分紅壽險兩年回本 合退休規劃