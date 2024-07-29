馬泰陽：一手餘貨多 續搶佔購買力

雖然現時本港樓市仍受多個利淡因素影響，包括本港經濟在疫情後「未復元氣」等，但同時亦不乏利好因素，例如美國息口見頂，並在年內勢在必行減息，而本港政府積極吸納人才，亦會帶動本港物業需求。

此外，現時新盤供應量依然充裕，截至6月底累積的餘貨單位約達2.19萬個 ，雖然在「撤辣」後市場吸納了不少的餘貨新盤，但同時發展商亦積極推出多個全新盤，故「舊餘貨」一邊減少，而「新貨」即時補充，因此，相信短期內新盤戰場仍然激烈，發展商仍會以低價開售，積極去貨，鬥搶客源及購買力，對於有意入市的市民正好是置業良機。

樓價方面，新盤持續低價搶客，購買力側重新盤，二手交投及樓價受壓。事實上，綜合本行資料研究部及土地註冊處的數據所得，今年上半年二手住宅（包括私人住宅及公營房屋）平均每宗註冊金額錄約660萬元，是自2016年下半年後的7年半新低。現時樓市進入「理性期」，相信在減息落實前，住宅物業交投維持平穩，但相信不會出現「撤辣」初期的狀態。筆者認為，新盤將繼續以低價促銷搶佔市場購買力，表現持續亮麗，估計全年新盤成交有望回升至18,000宗水平，按年升幅約七成。市場預料美國聯儲局下半年有望減息，亦將有助帶動樓市向好，相信樓價有望在整固後重拾升勢。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

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[馬泰陽]