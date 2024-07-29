布少明：「供平過租」將重臨

留學生及各類專才租樓大軍抵港，亦令本港租盤持續下降。根據美聯物業官方網站的租盤量計算，截至2024年7月初全港租盤數目只有14,338個，較2023年7月初，即1年前的18,739個大幅減少約23.5%，或約4400個，可見在各類租樓客搶租之下，令本港租盤量大減。在需求上升同時租務盤源減少下，勢帶動租金「愈升愈有」。

另一邊廂，根據差餉物業估價署的資料，截至今年5月底，差估署A類（實用面積約430方呎或以下）住宅細單位租金回報率約3.4厘，創約11年半的新高，若將此與經絡按揭息率指數（MMI），即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平的指數作對比，目前MMI最新報4.17厘，租金回報率仍低於按揭利率，意味「供貴過租」。不過，按照目前樓市情况去推算，假如預期今年下半年租金有約6%的升幅，以及同期樓價回調約2%，估計上述租金回報率將由目前3.4厘進一步上升至3.68厘。

隨着美國聯儲局於9月份開始減息的機會愈來愈高，若果本港銀行業未來跟隨美國聯儲局減息超過0.5厘，屆時「供平過租」將重現，促使「轉租為買」及投資者入市情况增加，為樓市提供新一波購買力。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]