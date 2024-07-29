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經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：發揮獅子山下精神 激活經濟

【明報專訊】港人北上消費熱潮形成，其中一個主因就是內地消費及餐飲的「平、靚、正」，提供良好的消費體驗。不過，這又不代表港商一無是處。筆者早前就聽到朋友們讚尖沙嘴某茶餐廳，每月做數百萬生意，非常火熱。另外，有一個新開的大排檔，由黃昏到深夜都座無虛席，老闆更會播放一些的士高懷舊音樂，現場大搞氣氛，老闆們賺到笑逐顏開。朋友說起來，更是洋溢羨慕的語調。

羨慕人家成功是人之常情，但筆者覺得與其羨慕，不如自己加倍努力。人家的成功，往往都是可以借鏡和學習的。只要用心去經營，任何生意都有機會做得出色。上述這些老闆們，已證明了香港餐飲業並不是「冇得做」；只要懂得創新求變，做好出品及服務，最重要是配合潮流和市場需求；再加上努力，一樣可突圍。內地的消費能令港人傾心，除了是吸收別人長處為己用，更重要是不斷說好自己國家及城市的故事，不會老是羨慕別人，也不會老是埋怨。商家們各自努力，再加上發揮正能量，行業互相競爭，互相推動向前，這樣就建構出好的氛圍。

香港的成功，從來就是因為大家抱有「獅子山下」的精神，同舟共濟，就算在逆境也可以抵受得住。但願香港市民都可以重新努力，重新出發。筆者認為，香港人北上消費，與內地人有更多的經濟和民生互動，互相發揮，是一件好事；但如果港人願意多留一點時間在港消費，多給香港商家機會，讓他們改進消費體驗，其實香港消費市場也可以逐步好轉，並蛻變到新的模式，香港的經濟也一定會活起來。經濟轉好，樓市自然亦會受惠，逐步企穩過來，各行各業可以重拾生氣，更可反過來加速經濟復蘇。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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