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經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：國策利好 重汽待回吐吸納

【明報專訊】上周五港股微升16點，收報17,021點，主板成交1046億元。A股終於止跌，惟港股周五早段一度反彈逾200點，及後升幅幾乎完全蒸發，走勢仍欠理想。礙於環球股市信心偏弱，本來弱勢的港股一時三刻更難回復強勢。

跟外圍及A股市况相若，強勢股獲利盤湧現，周五跌幅較大的是近期強勢的中資電訊股、內銀股及核電龍頭中廣核（1816），趁着股價回調，此類股份出現吸納機會，如沒持貨又打算買入，可以分段逢低入市。

報廢補貼惠及貨車農機股份

至於最新受惠國策的家電股海信家電（0921）及海爾智家（6690）繼續漲6%，當投資者詳細閱讀政策文件內容後，發現報廢補貼政策惠及貨車及農機股份，中國重汽（3808）追升18%，濰柴動力（2338）及第一拖拉機（0038）亦上漲12%。

根據文件內容，財政部對家電、貨車、農機等等行業之以舊換新補貼，總共1500億元人民幣。投行中金的研究報告指出，1500億元人民幣與中央於2009年至2013年實施家電下鄉、以舊換新政策總補貼金額相若，而是次1500億元人民幣的補貼範圍不限家電行業。當然，假若補貼彈藥用完，財政部亦有條件加碼。

2024年的1500億元人民幣，與2009年的1500億元人民幣，豈能相提並論？目前中國單月社會消費品零售總額約4萬億元人民幣，為2009年推出以舊換新政策時的4倍；若以貨幣價值來看，目前中國貨幣供應M2，更是當年5倍以上。換言之，目前的1500億元人民幣，購買力相當於當年的300億至400億元人民幣左右，效果難以比較。

2009年至2013年期間，正值2008年金融海嘯過後，中國4萬億政策變相大規模印鈔，加上房地產價格飛升帶動財富效應，同時惠及家電行業，政策威力成為變倍器。目前內地消費市道疲弱，八折買新家電對消費者的吸引力有多大？至少遠不及當年，假如產品沒有質素上的明顯升級，是難以打動消費者。政策效力預期是打折再打折。

近年不少內地人薪酬下降，消費能力停滯，從而令內需企業收入裹足不前，企業見需求偏弱便索性減少投資新產品的預算，後果是新產品欠缺質素提升；產品吸引力欠佳，再延後消費者的購買意欲，形成惡性循環。此時政府試圖灑銀彈支持經濟，部分資金投資於效益有限的項目，未能提升消費質素之餘，銀紙流入民間又欠缺地方去消費，於是泊入存款、國債，形成長期「有人沒錢用、有錢沒人用」的困局，內需股的長期弱勢，不容易改變。假如補貼金額用作資助企業開發產品，長期而言是更理想的刺激方式。

海信海爾智家反彈料短暫

目前可以大膽假設的是，家電以舊換新補貼金額用完的時間，會比較漫長。以海信及海爾智家為例，消息之前，股價是持續下跌的，因應好消息觸發短線投資者追入，只是暫時止住弱勢，反彈勢頭會相對短暫。農機市場供求向來猶如賤物鬥窮人，第一拖拉機股價上周五上升12%，預期政策對股價刺激有限。

至於貨車市場情况較好，終端用戶涉及政府開支需求，中國重汽、濰柴動力受惠新一輪國策的程度較高，較直線面向消費行業的海信及海爾智家為佳。論股價表現，重汽於消息公布前，股價呈橫行走勢，是受惠股當中唯一沒有呈現持續跌勢的股份。不過，股價單日急升18%，待股價回吐三分之一至二分之一升幅之時，才屬較佳吸納時機。重汽早前發出盈喜，預料今年上半年純利按年增長30%至45%，年度化市盈率最高8.7倍。如今成為政策受惠股份，預計稍後仍會保持強勢，後市有望上試24元，即市盈率最高10倍水平。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[楊智佳 還看今朝]

相關字詞﹕財經專欄 楊智佳 還看今朝

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