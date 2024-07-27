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經濟
2024年7月29日星期一
技術取勝
投資策略
港6年65生科股上市 九成潛水 4隻高過上市價 分析：難憑股價定成敗
逾百公司正申請港上市 生科佔11
陳茂波：港經濟保持增長 出口投資升
中銀：首5月年輕客數目增一成半
葉茂林料恒指年底介乎17000至18000
瑞銀孟磊：潛在利好因素多 A股可望回穩
高息大型國企看高一線
入市策略：投資A股可選匯豐翔龍或安碩A50
聖貝拉收費貴 坐月中心開支大
匯控上季稅前利潤料跌11% 受累淨息差降 市場關注英美央行將減息影響
置地：擬進一步引入AI 助租戶實踐ESG
更新舊建築設施慳電 將續提升自動化
中國抗體：類風濕關節炎藥商業化在望
彭博：Prada租K11 MUSEA舖
AI網上平台 及早識別學障
料3年內 拓內地亞洲市場
環球經濟數據
金子：看好道指 小注購證10252
楊智佳：國策利好 重汽待回吐吸納
張兆聰：銅股落後 值博率不俗
伍禮賢：舜宇半年營運勝預期 受惠手機市場復蘇
涂國彬：政經形勢有變 金價整固受壓
陳大為：Trump shock會有幾shock？
袁國守：全球股票ETF助分散風險
謝偉銓：差餉由來及實施累進徵收影響
航班取消或延誤 旅保賠償須知
沈永年：價格親民 北上植髮成新趨勢
投資放大鏡：主權基金看好新興市場 料受惠大國競爭
陳正犖：澳元超賣 或技術反彈
許健生：運動科技革命
溫傑：銳意拓新能源業務 益美說到做到
袁國守：日央行本周議息 主宰日圓後市
林少陽：日圓利差拆倉 投資者宜減槓桿
技術取勝：TCL100天線有支持
李聲揚：分析漢思「蛇吞象」購城巴盤算
蔡金強：不確定性的瀰漫
艾雲豪：矽谷先驅舊式權貴剋星同看《絕望者之歌》
李順威：輪轉交易策略生效
劉思明：「兩新」概念熱炒 東方電氣可小注
瑞銀亞洲：看好中移動 可留意牛證68068
摩根大通亞洲：攜程逾4個月低 留意沽24964
周顯：經濟不景 少了老闆讀EMBA搞聯誼
王弼：資金衝向羅素指數勢難維持
曾淵滄：「三中」強調科技建國 利科網股
湯文亮：業主委員會主席辭職原因
陳永傑：美經濟無過熱 減息有理
廖偉強：發揮獅子山下精神 激活經濟
布少明：「供平過租」將重臨
馬泰陽：一手餘貨多 續搶佔購買力
內地生爆租樓潮 港星合作攻學生宿舍 未來10年料投資10億 目標在港設1萬個宿位
勝捷管理6.6萬宿位 分佈英美澳東南亞
內地生租嵐山181呎戶 「零議價」租9000元
本月一手成交破千宗 按月增55%
觀望氣氛濃 十大屋苑周末6成交
黃金海灣．意嵐近泳灘 間隔多元
碧海藍天價跌量升 均呎返1.4萬
新分紅壽險兩年回本 合退休規劃
技術取勝：TCL100天線有支持
【明報專訊】重汽升穿下降軌（圖）
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港6年65生科股上市 九成潛水 4隻高過上市價 分析：難憑股價定成敗
逾百公司正申請港上市 生科佔11
陳茂波：港經濟保持增長 出口投資升
中銀：首5月年輕客數目增一成半
葉茂林料恒指年底介乎17000至18000
瑞銀孟磊：潛在利好因素多 A股可望回穩
高息大型國企看高一線
入市策略：投資A股可選匯豐翔龍或安碩A50
聖貝拉收費貴 坐月中心開支大
匯控上季稅前利潤料跌11% 受累淨息差降 市場關注英美央行將減息影響
置地：擬進一步引入AI 助租戶實踐ESG
更新舊建築設施慳電 將續提升自動化
中國抗體：類風濕關節炎藥商業化在望
彭博：Prada租K11 MUSEA舖
AI網上平台 及早識別學障
料3年內 拓內地亞洲市場
環球經濟數據
金子：看好道指 小注購證10252
楊智佳：國策利好 重汽待回吐吸納
張兆聰：銅股落後 值博率不俗
伍禮賢：舜宇半年營運勝預期 受惠手機市場復蘇
涂國彬：政經形勢有變 金價整固受壓
陳大為：Trump shock會有幾shock？
袁國守：全球股票ETF助分散風險
謝偉銓：差餉由來及實施累進徵收影響
航班取消或延誤 旅保賠償須知
沈永年：價格親民 北上植髮成新趨勢
投資放大鏡：主權基金看好新興市場 料受惠大國競爭
陳正犖：澳元超賣 或技術反彈
許健生：運動科技革命
溫傑：銳意拓新能源業務 益美說到做到
袁國守：日央行本周議息 主宰日圓後市
林少陽：日圓利差拆倉 投資者宜減槓桿
技術取勝：TCL100天線有支持
李聲揚：分析漢思「蛇吞象」購城巴盤算
蔡金強：不確定性的瀰漫
艾雲豪：矽谷先驅舊式權貴剋星同看《絕望者之歌》
李順威：輪轉交易策略生效
劉思明：「兩新」概念熱炒 東方電氣可小注
瑞銀亞洲：看好中移動 可留意牛證68068
摩根大通亞洲：攜程逾4個月低 留意沽24964
周顯：經濟不景 少了老闆讀EMBA搞聯誼
王弼：資金衝向羅素指數勢難維持
曾淵滄：「三中」強調科技建國 利科網股
湯文亮：業主委員會主席辭職原因
陳永傑：美經濟無過熱 減息有理
廖偉強：發揮獅子山下精神 激活經濟
布少明：「供平過租」將重臨
馬泰陽：一手餘貨多 續搶佔購買力
內地生爆租樓潮 港星合作攻學生宿舍 未來10年料投資10億 目標在港設1萬個宿位
勝捷管理6.6萬宿位 分佈英美澳東南亞
內地生租嵐山181呎戶 「零議價」租9000元
本月一手成交破千宗 按月增55%
觀望氣氛濃 十大屋苑周末6成交
黃金海灣．意嵐近泳灘 間隔多元
碧海藍天價跌量升 均呎返1.4萬
新分紅壽險兩年回本 合退休規劃
港6年65生科股上市 九成潛水 4隻高過上市價 分析：難憑股價定成敗
逾百公司正申請港上市 生科佔11
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