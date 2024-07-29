投資放大鏡：主權基金看好新興市場 料受惠大國競爭

主權財富基金的平均回報也較去年（-3.5%）大幅改善，達到7.2%。去年是自2013年調查開始以來，主權財富基金首次出現負回報。景順的本項研究已成為主權投資者活動的指標，研究深入探討了140名首席投資總監、資產類別主管及高級投資組合策略師的觀點，他們分別來自83隻主權財富基金及57家央行，旗下管理的資產總額達22萬億美元。

成「近岸外包」趨勢得益者

主權財富基金認為大國之間的戰略競爭可能為新興市場創造機會，包括吸引投資、締造新的伙伴關係及在全球舞台上發揮經濟和政治影響。過半數（54%）受訪者預期當前競爭格局將有利於新興市場，認為新興市場將受惠於主要經濟體為加強環球供應鏈及跨多地製造和採購策略而形成的「近岸外包」等趨勢，而對此持反對觀點的僅12%。主權財富基金表現出參與這些機會的興趣，參與方法為直接投資這些市場的公司，或投資在這些市場開拓業務的跨國公司。

然而，主權財富基金的投資方法愈發因地制宜，會考慮這些市場獨有的風險與機會，並反映出各個市場在日益複雜及互相關聯的地緣政治格局中的定位。在新興市場中，亞洲（中國除外）整體被視為最具吸引力的地區，尤其印度因其龐大的國內市場、不斷增長的中產階層及日益增加的全球競爭力而受到額外關注。

拉丁美洲也備受關注，尤其受到中東及亞洲基金重視，其中墨西哥及巴西被視為美國近岸外包的主要受益者。中國市場方面，主權財富基金對監管調整及地緣政治因素保持關注，但中國仍然是一個龐大且重要的市場。

經濟前景看好 印度債具吸引力

新興市場方面，新興市場債被主權財富基金視為分散投資組合的一個具吸引力的資產類別。該資產類別與已發展市場債券之間的息差具有吸引力，為投資組合收益提供上升潛力。與此同時，很多重要的新興市場改善了經濟基本因素並進行了政策改革，提高了自身信譽，從而減輕投資這些市場的感知風險。主權財富基金將印度視為投資新興市場債最具吸引力的地點，其中88%有意增持印度債務，高於2022年的66%，反映對該國經濟前景的信心增强。

亞洲（日本除外）行政總裁Martin Franc表示：「在本年度的研究中，受訪者表示仍面對複雜的投資格局，其中最直接的是地緣政治風險，但氣候變化及公共債務日益增長造成的影響亦十分顯著。隨着通脹逐步回落至央行的目標水平，這些長期風險會變得更為突出。同時，過去一年主要市場的選舉亦證明了結果難以被預測，此類不明朗因素明顯影響投資者情緒。至少在世界主要經濟體的政治及政策前景更為明確之前，我們預期投資者在此環境下應會保持審慎。」

Franc補充：「對於主權財富基金而言，『利率於更長時期內保持高企』的環境是一個重大的範式轉移。自2007至2008年『經濟大衰退』以來，全球金融環境整體保持寬鬆，部分投資專業人士未曾經歷過高通脹及利率相對限制的時期。我們可以看到，這一動態正在如何改變主權財富基金的投資前景，尤其是在私募信貸方面。這亦影響了上市股票的風險回報計算。」

今年的研究顯示，能源轉型被視為愈來愈吸引的投資機會，30%主權財富基金及央行將其視為高度優先的配置主題，另有27%持有某種形式的可再生能源及潔淨科技投資。

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