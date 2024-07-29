中國抗體：類風濕關節炎藥商業化在望

尋求單抗藥擴應用範圍

梁瑞安早年在中文大學生物化學學士及碩士畢業後，負笈美國耶魯大學攻讀，並加入抗體藥物公司Immunomedic，見證基因經編輯並生產有用的蛋白質促成治療侏儒症方案後，觸發大批抗體公司成立。他回流於香港生物科技研究院任職後，於2002、2003年醞釀開發SM03並着手成立中國抗體，冀為在港眾多生物科技公司提供方向，亦希望與同業多些合作。不過他坦言：「開創沒有人做過的新藥，無可比對象參考，往往遭受人家質疑」，亦面對資金制約，要「邊做邊學，走了很多冤枉路」。幸而他們獲恒隆集團（0010）非執行董事陳樂宗為首的晨興早年參與投資。至今SM03在治療類風濕關節炎的臨牀結果顯示具備長效及安全性，他期待在未來數個月獲內地藥監局審批及邁向商業化，並部署申請在港上市應用。

此外，他稱，SM03在治療阿爾茨海默氏症亦具備潛力。另集團已研發專治突應性皮炎的SM17，並在美國完成第一期臨牀測試。他不諱言有藥廠對SM03及SM17表達興趣，不排除集團可藉此賺取up-front fee（授權金）及里程碑費用。他們更開發治療班禿或白蝕症新藥，料有潛力應用於治療腸易激綜合症及糖尿病，並擬探索研發雙抗體新藥。

部分業務擬全球化發展覓出路

儘管生物科技股長期研發「燒錢」，梁瑞安卻認為香港適合發展生物科技，相信配合上市規則18A幫助融資及科學園的配套而有不俗發展。中國抗體在研發時會採用「1+1+1」模式，即一項產品商業化、一項進入臨牀測試、一項準備做臨牀，藉此着手成本控制，料今年就算應付以千萬元計臨牀測試費用也會比去年低。

中國抗體已在蘇州及海口設廠，料足夠開首生產兩至三年所需。因應委託開發暨製造服務（CDMO）產能過盛，他不諱言為將來降低生產成本，會和CDMO廠商洽商合作。他強調集團價值比在美國上市同行嚴重低估，因此日後或將部分業務作全球化發展，尋求出路。