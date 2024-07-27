置地：擬進一步引入AI 助租戶實踐ESG

置地集團投資者關係及企業可持續發展部主管林可立接受本報訪問時表示：「近4至5年因為在金融市場主導下，銀行已先行推動ESG，跟着上市公司亦要配合，並在實踐ESG時相應會遇到大些壓力。」他不諱言：「近期租客有要求，亦會就ESG相關事宜主動提問。無論租客及員工，均會有期望，例如試過有律師行租客的年輕員工，會問到所租用的大廈是如何做垃圾分類，甚至如何做到減排。」

提升能源效益 重點改善電力系統

在租戶有要求下，林可立說，他們每年均會投資，將中環的商廈、商場翻新改造，以提升能源效益。他們更爭取在2050年實現淨零排放，到去年在推動「範圍一」直接排放、「範圍二」如使用電力等令間接排放已經減少29%，並重點改善電力系統，以及運用到地產科技及人工智能去配合。同時因應與供應鏈相關的「範圍三」排放，顧及到大部分涉及與建築相關的隱含碳下，他稱，集團已因應定下框架量度及採購綠色建材。雖然供應鏈內持份者的準備工作會有參差，但以他所見已大有進步。據集團執行董事胡友鴻日前所指出，每年單是投入改造中環商廈及科技便達1億美元。

推租戶可持續發展合作計劃

隨着置地做好減排，爭取到綠色建築物標準及認證，林可立說，過程中他們會和租戶分享資訊及提供數據，在配合好銀行業界在「範圍三」排放把關，便有望推動租戶實踐ESG及搞好相關匯報工作。此外，林可立稱，相對較易推動綠色租約的外國長租市場，香港一般租約較短，置地改而推出租戶可持續發展合作計劃（TSPP）。高級可持續發展經理林藹筠補充，他們按計劃會制訂好清單，讓租客核對有否在辦公室內安裝好回收箱等，確定支持環保程度。他們亦會在社區參與領域推出很多組織義工或捐款活動等鼓勵參與，並向租戶頒獎以示鼓勵。她稱至今已有11名租戶參與，參與程度不低。