入市策略：投資A股可選匯豐翔龍或安碩A50

事實上，記者翻查彭博數據，今年以來截至上周五，反映大型股表現富時中國A50指數錄得+3.16%回報，與分別反映大中型股及中小型股表現的滬深300指數及中證1000指數期內錄得-0.63%及-20.13%回報比較，屬跑贏大市，而以投資A股為主的匯豐中國翔龍基金（0820）期內更錄得+15.23%回報（見圖）。

A股大型股今年跑贏中小型股

根據上述往績，《Money Monday》認為，若讀者認同瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊的分析，相信A股在未來幾個月可望回穩，建議可以考慮買入匯豐中國翔龍基金或追蹤富時中國A50指數表現的安碩A50（2823）。

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