中銀：首5月年輕客數目增一成半

推低門檻投資產品助理財

被問到投資美股的年輕客户較偏好於哪些板塊時，溫晞文回應指出，有關年輕客戶投資予美股的板塊都較為均勻，年輕客户均按自身需要投資美股內的不同板塊。她提到，除股票外，旗下年輕客戶投資予基金、債券、結構性產品的活躍投資人數亦持續上升，但年輕客戶大部分資產仍存放於存款類產品內。

另外，溫晞文亦表示，該行亦曾訪問700名18至35歲的年輕人，當中有約一半的受訪者表示有投資經驗，平均於25歲就開始投資。

年輕客碌卡筆數升兩成

溫晞文亦提到旗下「理財TrendyToo」為針對年輕人於理財、投資、消費，以及生活模式而推出的品牌。年輕客戶由今年初至5月間，信用卡簽帳筆數按年升兩成，當中與旅遊相關消費更升近1.5倍。她表示，有見於年輕人於本地及海外的支付需要，原本只接受中銀理財及私人財富客戶接受申請的中銀萬事達卡￼扣帳卡，將於今年內延伸至特選年輕客戶。