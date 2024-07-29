陳茂波：港經濟保持增長 出口投資升

稱受惠內地經濟穩中有進

陳茂波指出，近期數字亦顯示貨物出口及整體投資有所增加。隨着外部需求持續向好，同時受惠於國家整體出口較快增長，作為本地經濟主要動力之一的貨物出口表現維持強勁，本港商品出口貨值已連續3個月錄得雙位數的按年增長，第二季合計按年上升12.5%。未來希望透過一連串的主題式展會或盛事活動，能為市場帶來更多旅客及消費者，帶動市道。

他表示，未來雖然地緣政治格局的挑戰持續，但下半年稍後時間利率有望開始下調，相信有利投資和資產市場的表現。與此同時，國家經濟整體保持穩中有進，長期向好基本面不變，為香港經濟提供了最大的支撐。

不少企業正積極推進來港上市的計劃，蓬勃的創科發展亦讓很多海內外的高端人才着手籌備來港發展事業。隨着引進更多的企業和人才相繼來港開展工作，加上國家多項的惠港政策陸續落實執行，本港整體的發展氛圍正面並將更為活躍，可望對不同的經濟環節發揮支持作用。

另外，上周陳茂波率領負責金融政策和監管的主要人員訪京，拜會不同部委領導。適逢二十屆三中全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》。他透露本港在加快推動新型工業化發展方面，今年內將落實100億元的「新型工業加速計劃」，為策略性企業在港新建智能生產設施提供配對資助。