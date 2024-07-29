逾百公司正申請港上市 生科佔11

華昊中天康樂衛士申請今失效

事實上，於1月26日遞表申請上市的浙江同源康醫藥，原已於上周一（22日）通過上市聆訊，隨時可以公開招股（IPO）。但該公司最終未有在上周五前公開招股，以至其未能於遞交申請半年內上市而導致申請失效。分析估計主要原因應為評估投資者意向後，公司或認為未能以合理估值上市而暫時拉倒。

另已循18A遞表申請上市的11家生科公司中，有兩家均於今年1月29日遞表，分別為北京華昊中天生物醫藥和北京康樂衛士生物技術，而截至上周五兩家生科公司均未通過上市聆訊，意味着兩家生科公司上市申請亦將於今日失效。

資深投資銀行家鍾冠聰表示，循18A上市的生科公司多屬早期發展，未必可以完全商業化。而過去幾年整體市場氣氛欠佳，就算其他有盈利的公司都表現普通，更何况未有盈收的生科公司。他指出，生科公司即使有大行或知名投資者入股，亦不能保證會成功。

鍾冠聰續指出，生科公司早年確有「炒過龍」現象，現時需回歸現實及基本因素，預期未來生科公司必須要有一定質素，才能成功上市。