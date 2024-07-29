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經濟

港6年65生科股上市 九成潛水 4隻高過上市價 分析：難憑股價定成敗

【明報專訊】港交所（0388）2018年推出《上市規則》第18A章，容許未有收入的生物科技公司上市後，香港成為亞洲最大、全球第二大的生物科技融資中心。惟自2022年起，該市場開始走下坡，根據內地研究機構統計顯示，截至今年3月底，64家（至今為65家）已上市的18A公司中，逾九成股價「破底」。分析指出，生科公司早年有「炒過龍」現象，相關公司亦需較長時間實現商業模式，難以單憑股價表現斷定成敗。

明報記者 梁慧雯 江陵凱

內地頭豹研究近日發表有關18A生物科技公司發行投資報告，自2018年港交所推行上市改革，創新藥、高科技醫療器材等領域的企業，陸續來港上市，港股市場生物科技板塊非常活躍。2019年至2021年，在多輪資本的加碼下，醫藥產業出現突破，不少公司股價創出歷史新高。上市反應亦熱烈，當中於2020年上市的嘉和生物（6998） ，便超購1246倍，凍資3620億元，成為當時的生科公司「凍資王」。

12股份錄盈利 移除「B」標記

不過，生科公司研發始終需要極高的資金投入，部分企業或因欠缺現金流，面臨營運困境。自2022年起，隨着企業的獲利能力難以配合股價，市場開始走下坡。個別公司更出現企業管治問題，啟明醫療（2500）自2023年11月起停牌至今。但至今亦有12隻股份取得盈利，摘除生科股（名稱加「B」）記號。

報告指出，2019年、2020年及2021年，分別有9家、14家及20家18A公司上市，但2022年及2023年，分別只有8家及7家公司上市。今年以來更只有兩家上市（見圖）。

港交所：助創新藥研發 造福社會

截至今年3月底，64家已上市18A企業中，集資總額為1111億元（假設超額配股權未獲行使）。64家企業中，僅有4家的股價仍處於發行價之上。即使是五大集資額的大型生科股，亦有4隻股價「破底」（見表）。連同第二季新上市的盛禾生物（2898）破底累跌逾五成，65隻生科股中有61隻潛水。

港交所（0388）接受查詢時表示，自2018年推出改革以來，香港迅速成為了全球領先的生物科技融資中心之一，不僅推動了香港生物科技投融資生態圈的形成，也加速了生物科技行業的發展和創新藥的研發，造福整個社會，「新冠疫情中用到的一些疫苗和藥物，就來自這些上市公司」。18A公司的上市還帶動了76家已經錄盈利的大健康行業公司來港上市。生物醫藥公司上市之後的股價表現受多種因素影響，例如公司的研發進展、市場環境、行業環境、發行價的高低、投資者的情緒等等，投資者應做好充分研究並注意相關風險。港交所會繼續檢視及優化上市規則，確保香港市場與時並進。

立信德豪會計師事務所董事兼業務發展及市場總監林鴻恩認同，18A公司未有收入或盈利，營運及交易風險較一般公司高，上落幅度較大；加上近幾年港股受息口上升、地緣政局等因素影響，整體表現較差，生科公司作為股市的一部分，自然反映整體表現。此外，18A公司一般需要較長時間才能實現商業模式，故很難單憑統計數據，來斷定制度成功與否。

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