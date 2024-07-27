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經濟
薛偉傑 行銷新意思

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薛偉傑：亞馬遜測試自研AI晶片 AWS：性價比超Nvidia

【明報專訊】在亞馬遜（Amazon）位於美國得州奧斯汀的晶片實驗室內，幾名工程師由7月25日開始測試一部高度保密的伺服器。據悉，新伺服器使用亞馬遜最新的自研AI晶片。

亞馬遜旗下的雲端業務公司Amazon Web Services（AWS）指出，客戶愈來愈需要比Nvidia的AI晶片便宜的替代品，亞馬遜最新的自研AI晶片在某些情形下，性價比可以比Nvidia產品高出40%至50%。

現時，AWS在雲端運算市場的佔有率高達大約33%，為亞馬遜貢獻了總營收的接近20%；而微軟的Azure則佔了大約25%。今年第一季，AWS的營收按年增長了17%，達到250億美元。

其實，經營雲端業務的巨頭多少都有採用自行研發的晶片，以避免過度倚賴晶片巨頭，被後者牽着鼻子走。不論是亞馬遜、微軟、Google，還是它們的中國內地同行，都是如此。近幾年AI運算的需求大增，更令到數據中心在採購AI晶片和電費兩方面的開支都大幅上升；不過，這些巨頭雖然積極自研AI晶片，但亦和Nvidia維持良好關係。

據悉，亞馬遜研發非人工智能運算的主力晶片Graviton已經接近10年，現時Graviton已經發展至第四代。但亞馬遜要到大約2019年，才首次開始採用自行研發的AI晶片Trainium。現時，兩個AI晶片系列Trainium和Inferentia只發展至第二代。

明報記者 薛偉傑

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