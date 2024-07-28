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經濟
2024年7月28日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
美科技股反彈 全周續跑輸中小型股 四大科企本周出業績 分析：後市看法審慎只宜小注
日央行幣策倘未符預期 分析：日圓或回調至158
黃金海灣‧意嵐次輪沽119伙
內地上半年工業企業利潤增3.5%
國家財政部副部長：全球需更多電動車
百慕達委德勤4人為泰禾人壽臨時清盤人
賀錦麗經濟觀點較拜登更進取
中金報告：特朗普主張矛盾 掀資產價格混亂
張宗永：影響中國國運的台積電
薛偉傑：亞馬遜測試自研AI晶片 AWS：性價比超Nvidia
馮其十：央行罕見「三連降息」 加強支持實體經濟
張宗永：影響中國國運的台積電
【明報專訊】從來沒有一家企業對一個地區、國家、甚至整個民族的前途， 產生那麼大影響。沒錯， 大家猜對了，這家公司就是台積電，全球最大先進芯片製造商。
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美科技股反彈 全周續跑輸中小型股 四大科企本周出業績 分析：後市看法審慎只宜小注
日央行幣策倘未符預期 分析：日圓或回調至158
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