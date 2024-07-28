賀錦麗經濟觀點較拜登更進取

明報記者 鄭智文

綜合報道：《紐約時報》、CNBC、《華爾街日報》

任參議員提法案 冀派錢予中產及基層

賀錦麗於上屆大選前夕，曾計劃角逐民主黨黨內總統提名，當時任職加州參議員，至於特朗普則為時任總統。其時國會已通過特朗普提倡的《2017年減稅與就業法案》（Tax Cuts and Jobs Act of 2017），不少國民及企業均獲減稅。不過，當時賀錦麗大肆抨擊特朗普的經濟政策，形容為「送大禮予富人」，即使股市暢旺，中產卻被遺留在後。

該法案原定於明年到期，民主黨於今屆大選對此法案的取態如何，亦成焦點之一。據智庫稅務基金會統計，若國會任由法案到期，逾六成納稅人須繳交更高稅項。

當年賀錦麗提議應撤回特朗普的減稅方案，由她的《提升中產法案》（LIFT the Middle Class Act）取代，旨在派錢予中產及基層家庭，應付日常開支，至於全年收入低於10萬美元的國民，每月可獲最多500美元的可退還稅收抵免。賀錦麗認為，此方案有助收窄貧富懸殊。

曾倡企業稅升至35%

升幅超本屆政府主張1倍

在《2025財年預算案》提案中，本屆政府提議將《2017年減稅與就業法案》條款有限地保留，收入低於40萬美元的人士可繼續享受稅務減免。稅務基金會高級政策分析師Garrett Watson估計，賀錦麗似乎大致支持拜登政府大部分政策，問題在於賀錦麗會否遵照拜登諾言，不向收入少於40萬美元的人士加稅。

曾提議部分交易徵金融交易稅

據賀錦麗昔日政綱，她力主向富人開刀，甚至有可能比拜登進取，例如賀錦麗當年提議上調企業稅至35%，但在《2025財年預算案》提案中，本屆政府僅主張將企業稅由21%上調至28%，目標是大型企業。賀錦麗亦曾提議向部分交易徵收金融交易稅，包括股票、債券、衍生產品等。近年美股踏入牛市，不少投資者都大有斬獲，至於賀錦麗會否趁機從投資者分一杯羮，仍屬未知之數。

對於國際稅制，賀錦麗當年計劃參選時未見發表意見，但在《2025財年預算案》提案中，現屆政府提議向高財富人士開徵最低稅，將未實現的資本利潤納入所得稅體系，目前未知賀錦麗會否延續此項政策。不過，當年賀錦麗曾提議上調富人遺產稅，收到款項用於提高教師薪金，計劃涉資3000億美元，並建議美國教師平均工資提高13.5萬美元。

房租在美國近月通脹一直居高不下，更成民生問題。拜登政府早前提出，企業業主的租金漲幅設5%上限，並呼籲國會支持投資可負擔住房，這項政策亦與賀錦麗當年取態相若。6年前賀錦麗提出《租金救濟提案》（Rent Relief Act），若國民稅前收入少於10萬美元，當中多達三成或以上要用於租金或水電，將獲發放退稅金。為了幫助貧困人口，賀錦麗亦主張提供緊急救助金予露宿者，並發放1000億美元予因歧視而無法獲取家居貸款的人士。

特朗普出任總統期間，掀起中美貿易戰，賀錦麗卻不支持特朗普的貿易政策。在2019年底民主黨內部辯論中，賀錦麗形容特朗普的貿易政策「飄忽不定」，關稅戰亦挑起中國復仇，傷害愛荷華州的大豆農民，「這些規則長久以來都是偏袒於擁有最多的人，卻沒有幫助工作最多的人。」她強調要擴大美國出口，說自己不是支持保護主義的民主黨人。近期賀錦麗又批評，特朗普提出向所有進口貨品設一成關稅，會令燃氣、雜貨、衣服等貨品價格出現通脹，最終加重一般家庭的日常開支。

稅務基金會：按預算案加稅料損經濟

稅務基金會估計，按照拜登及賀錦麗在《2025年財年預算案》的加稅建議，美國經濟產出會減少1.6%，全職職位亦會減少66.6萬個，若賀錦麗進一步加稅，恐怕經濟損失更大。該智庫指出，目前有三項問題有待賀錦麗解答：一，會否比拜登更進取地加稅？二，會否放棄拜登對收入40萬美元以下人士的減稅承諾？三，如何處理對中國及其他貿易伙伴的關稅？此外，該智庫亦認為賀錦麗應解釋，該如何處理即將到期的《2017年減稅與就業法案》，以及難以持續的國債上漲。

早前賀錦麗以副總統身分在全國展開「經濟機會之旅」，則提出現時工資增長快過通脹、製造業職位不斷增加，又稱民主黨一直爭取免除學生貸款債務。她到訪三藩市時亦表示，民主黨會受到批評，但該黨也確實掃除了製造財富的障礙。

[企業地球村]