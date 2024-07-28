百慕達委德勤4人為泰禾人壽臨時清盤人

稱為分隔資產 非將公司清盤

百慕達金管局指出，任命聯合臨時清盤人是為保護保單持有人和分隔泰禾人壽資產，而非將其公司清盤。

保監局發言人表示，由於泰禾人壽於百慕達成立，保監局與百慕達金融管理局就針對該行的監管行動，一直保持緊密協作，當局歡迎在百慕達委任的聯合臨時清盤人，與香港委任的經理工作方向一致，共同目標是確認泰禾人壽的最新財務狀况及償付能力，以及為泰禾人壽尋求及執行有效可行的修復方案。

保監局續稱，當局與百慕達金管局均簽署了國際保險監督官協會，就合作及交換資訊的多邊諒解備忘錄，是次聯合監管行動是雙方在此合作框架下，一直保持緊密協作的成果。

保監局與百慕達金管局聯合行動

據了解，因為百慕達法例沒有類似本港可讓監管機構委任經理接管壽險公司的法例，因此當地監管部門向當地法院提出呈請以「低度干預」方式委任聯合臨時清盤人，可按當地法例賦予的權力隔離公司資產，以配合及支援香港保監局委任經理的工作，本港監管部門認為將公司清盤，並非對保單持有人最佳的做法。