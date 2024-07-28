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經濟

國家財政部副部長：全球需更多電動車

【明報專訊】國家財政部副部長廖岷接受彭博訪問時，反駁美國財政部長耶倫稱中國過度補貼製造業，導致產能過剩的批評，認為中國製造業正幫助世界應對氣候變遷和遏制通脹。他表示，中國數十年來提供物有所值的產品，一直是世界通縮的力量，隨着各國努力在2030年實現碳減排目標，中國亦正為世界提供綠色產品。

指中國製造業助世界遏通脹

廖岷引述國際能源署的預測稱，至2030年全球新能源汽車需求將達到4500萬至7500萬輛，遠超全球目前的供應能力。他提到，雖然中國關注主要經濟體對產能過剩問題的擔憂，但中方同樣對關稅等貿易威脅感到擔憂，認為雙方應根據市場經濟規則和事實作坦誠溝通。

廖岷稱，政府補貼並非可再生能源等內地產業，比起同業獲得競爭優勢的主要原因，更重要的因素是企業多年來的研發投入、創業精神和技術創新。他續稱，部分國家在傳統汽車領域有一定優勢，沒有將重心轉至新興產業，因此電動車發展相對落後。由於內地在傳統汽車市場缺乏優勢，因此不得不在電動車等新領域尋求成長。

稱供需不平衡屬市場自然現象

廖岷表示，大量資金流向新產業的情况亦並不罕見，過去市場對資訊科技、頁岩氣和生物製藥等產業投資狂潮，亦令已開發國家出現周期性產能過剩。他認為，供需不平衡在任何市場經濟都是自然現象，部分原因是企業為了滿足長期更高的需求，而自行做出投資決定，市場將證明決定是否正確。

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