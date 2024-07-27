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經濟

日央行幣策倘未符預期 分析：日圓或回調至158

【明報專訊】日本央行將在周三議息，交易員為防日本加息結束日圓淡倉，加上日央行疑入市撐匯價、市場對美聯儲局9月減息預期提升，推動日圓兌美元近兩周升逾5%，周中曾見151的兩個半月高位，周五收報153。澳洲國民銀行高級外匯策略師Rodrigo Catril認為，如果日央行貨幣政策未能符合市場預期，日圓或會回調至158水平。

市場料日央行本月加息概率45%

今年上半年美國通脹高於預期，日央行3月結束負利率後亦未有實際加息行動，拖累上半年日圓急貶約14%，日本政界有要求央行加息緩解日圓過低，帶來的生活成本上升問題。不過現時市場對7月日本加息看法仍審慎，上周五掉期市場預期，日央行加息0.15厘的概率為45%，彭博社引述知情人士表示，日央行官員認為消費支出疲弱，使他們本周決定是否加息變得更加複雜。

近期日圓上升受淡倉平倉交易帶動，ATFX環球首席市場分析師Nick Twidale認為，日圓升勢瘋狂，日央行或不會緊縮貨幣政策，屆時做淡日圓的套利交易或捲土重來。聯儲局亦會在本港時間周四凌晨公布議息結果和議息聲明，盛寶資本市場外匯策略主管Charu Chanana表示，若聯儲局沒有發出9月減息信號，加上美國數據開始再次走強，美元兌日圓可能下試160。

此外，美國財政部長耶倫在彭博社訪問表示，否認經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）早前稱美國財政部操縱美債發行影響債市，提振經濟以影響美國總統大選，她指當局沒有透過發債額放鬆金融環境的策略，亦沒有進行相關討論。魯賓尼文章指出，去年11月財政部透過增加短期債券，減少增發長債的數量，估計做法降低了10年期美債孳息率0.25厘。

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