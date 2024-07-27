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2024年7月27日星期六
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保監接管泰禾人壽 不影響9萬保單 港首宗個案 消息：資產夠應付保險負債
證監揭資金轉入同系金融工具 據指涉22億 4年前開始違約
中國10年債息跌至2.17厘 有紀錄新低
國資委料央企5年擲3萬億 大規模更新改造設備
彭博：內地擬大增高頻交易收費
董宇輝離任惹質疑 東方甄選挫23％ 俞敏洪：倘大家覺得當CEO不合格 可選新的
恒指17000爭持 北水淨流入1個半月最多
余偉文續任金管局總裁5年
電盈中期虧損收窄 派息維持
蘋果手機次季市佔不入中國五大 4年首次
世茂修訂境外債重組 強制可換股債轉股價降至6元
美核心PCE通脹維持2.6% 9月減息概率100% 道指早段升近700點
OpenAI推SearchGPT 或威脅Google搜尋業務
摩通內部推AI聊天機械人 稱可任分析師
內地生1.25萬租翠華 回報68厘 41年前22萬購入 預付1年租涉約15萬
南灣4房月租近10萬破頂
名鑽最快下月初上樓書 兩房400呎起
巴黎奧運開幕 apm料生意額升10%
上半年投訴地產代理77宗 按年升8%
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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保監接管泰禾人壽 不影響9萬保單 港首宗個案 消息：資產夠應付保險負債
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