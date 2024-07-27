上半年投訴地產代理77宗 按年升8%

地監局資料顯示，今年上半年共有77宗投訴個案，較去年同期上升8%，當中有15宗涉及一手住宅，其中代理不妥善地處理臨時買賣合約或臨時租約，共佔26宗或34%。

地監局：上半年暫時吊銷10個代理牌照

地監局期內亦巡查一手盤銷售點共249次，較去年同期減少49%，另巡查地產代理商舖526次，比去年同期增加13%。

同時，地監局亦抽查網上物業廣告712次，以及抽查有關遵守反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集規定614次。

就上述所有巡查及抽查中，地監局發現51宗違規個案，較去年同期增加1宗，當中有3宗涉及一手住宅，去年同期為4宗；而違規個案中，主要違規性質分別為發出違規廣告（24宗）、沒有管有物業資料（12宗）及沒有遵守反洗錢及打擊恐怖csh 子資金籌集規定（10宗）等。此外，地監局今年上半年合共160持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括暫時吊銷10個牌照及撤銷18個牌照。