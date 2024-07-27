 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

內地生1.25萬租翠華 回報68厘 41年前22萬購入 預付1年租涉約15萬

【明報專訊】暑期內地生來港租樓潮大爆發，市場屢錄內地生租樓個案，其中樓齡逾40年的沙田翠華花園A座中層03室，獲兩名內地男學生合租，先付1年租金方式租入單位，涉約15萬元。由於業主罕有持貨逾40年，當年以22萬元入市，除租金回報高達68厘外，更只需收回一年半租金，已經相等於當年買入價。

明報記者 羅雨萱

鄰近沙田河畔花園的翠華花園，同樣主打迷你單位，代理指由於河畔花園租金近月亦隨大市回升，加上租盤亦缺乏，部分內地生唯有轉租翠華花園。中原地產高級分行經理姚枝榮稱，上述單位實用面積271方呎，兩房間隔，議價後以1.25萬元租出，實用呎租約46.1元。業主早於1983年22萬元購入，可享約68厘租金回報。

內地生1.25萬租University Hill開放式

此外，位於東鐵沿線、鄰近香港中文大學的大埔白石角University Hill，亦獲內地生承租。中原地產分行經理楊頌堯表示，屋苑2B期2座中層A6室，實用218方呎，開放式間隔，以1.25萬元租出，實用呎租57.3元。租客為1名內地男學生，先付1年租金方式承租，共涉約15萬元。業主去年399萬元一手購入，租金回報約3.8厘。

內地生1.32萬租利奧坊．壹隅206呎戶

至於剛啟動入伙程序的大角嘴利奧坊．壹隅，亦錄得租賃成交。美聯區域經理劉志偉稱，利奧坊．壹隅1座中層N室，實用206方呎，開放式單位，以1.32萬元租出，實用呎租約64.1元，租客為內地生，先付1年租金方式承租，涉約15.84萬元。業主2022年5月約497.6萬元一手購入，租金回報約3.2厘。

港大碩士生1.05萬租南津．迎岸

來港升讀港大碩士的內地生承租香港仔南津‧迎岸不足200方呎單位。香港置業高級營業經理譚浩智表示，南津．迎岸低層D室，實用約195方呎，開放式單位，區內客斥1.05萬元承租，實用呎租約53.8元，租客為升讀港大碩士的內地生。原業主2018年5月470.1萬元一手購入，租金回報約2.7厘。

另中原地產分區經理吳日榮稱，大埔天鑽8座低層H室，實用525方呎，兩房間隔，以1.86萬元租出，實用呎租35.4元。租客為一位內地學生及其家人，業主2019年662萬元一手購入，租金回報約3.4厘。西半山亦見內地生租樓個案，中原地產分區營業經理梁學文表示，西半山華輝閣中層F室，實用401方呎，1房間隔，獲內地生以1.8萬元承租，實用呎租44.9元。業主2017年以699萬元購入，持貨7年，租金回報約3.1厘。

相關字詞﹕內地生租樓 天鑽 租賃成交 租樓狂潮 利奧坊．壹隅 University Hill 翠華花園 內地生來港租樓

上 / 下一篇新聞