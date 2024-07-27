摩通內部推AI聊天機械人 稱可任分析師

由摩根大通資產與財富管理部門主管Mary Erdoes等高層簽署的內部備忘形容「LLM套裝」是「類似於ChatGPT的產品」，可用於提升一般任務的生產力，試想像它是一名研究分析師，能針對某個議題提供資訊、解決方案及建議。《金融時報》引述知情人士稱，摩根大通現時約有5000名員工（相當於整體員工約15%）能夠使用「LLM套裝」，使該銀行成最大規模使用LLM華爾街大行之一，尤其是目前較少金融機構大規模使用自家開發AI模型。

摩根大通自行開發LLM，是因為該銀行禁止員工使用其他企業的AI聊天機械人支援工作，以防客戶數據外泄。摩根大通總裁Daniel Pinto此前估計，其銀行已使用的AI技術價值約10億至15億美元。暫未知摩根大通的「LLM套裝」，是否也像其他AI模型一樣，可能會提供虛假或誤導的資訊。

（金融時報）

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