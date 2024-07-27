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經濟
國際金融

摩通內部推AI聊天機械人 稱可任分析師

【明報專訊】《金融時報》引述摩根大通的內部備忘稱，摩通已在內部推出自家版本的ChatGPT，並告知員工這AI聊天機械人產品，能擔任研究分析師的工作。該報道指出，摩根大通的資產與財富管理部門員工，已能夠利用該銀行稱為「LLM套裝」（LLM Suite）的大型語言模型（LLM），協助撰寫報告、構思內容，並為文件撰寫摘要。

由摩根大通資產與財富管理部門主管Mary Erdoes等高層簽署的內部備忘形容「LLM套裝」是「類似於ChatGPT的產品」，可用於提升一般任務的生產力，試想像它是一名研究分析師，能針對某個議題提供資訊、解決方案及建議。《金融時報》引述知情人士稱，摩根大通現時約有5000名員工（相當於整體員工約15%）能夠使用「LLM套裝」，使該銀行成最大規模使用LLM華爾街大行之一，尤其是目前較少金融機構大規模使用自家開發AI模型。

摩根大通自行開發LLM，是因為該銀行禁止員工使用其他企業的AI聊天機械人支援工作，以防客戶數據外泄。摩根大通總裁Daniel Pinto此前估計，其銀行已使用的AI技術價值約10億至15億美元。暫未知摩根大通的「LLM套裝」，是否也像其他AI模型一樣，可能會提供虛假或誤導的資訊。

（金融時報）

[國際金融]

相關字詞﹕分析師 AI聊天機械人 摩根大通

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