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經濟

電盈中期虧損收窄 派息維持

【明報專訊】電訊盈科（0008）公布中期業績，收益按年上升5%至176.98億元，虧損收窄至4.62億元，去年同期虧損4.86億元。派中期股息9.77仙，與去年同期相同。電盈署理集團董事總經理許漢卿於網上業績會時提到，旗下OTT（Over-the-top）業務Viu（俗稱「黃Viu」）截至6月底的付費用戶數量按年增11%至1170萬名，其中於印尼、泰國和中東的增長強勁。

「黃Viu」付費用戶增11%

按業務分部劃分，黃Viu期內收益按年升12.2%至10.89億元，EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）增38.8%至2.29億元。許漢卿表示，黃Viu於今年次季在東南亞市場的主要串流平台排名中，包括於每月活躍用戶、串流時間和付費用戶等排名均為第二，僅次於Netflix。她又稱，期內黃Viu增添超過110部新作品，並透過線上線下體驗以提升用戶參與度，同時與部分東南亞地區公司建立新的合作伙伴關係，以擴展集團的分銷生態圈。

免費電視業務EBITDA升一成

至於免費電視及相關業務ViuTV（俗稱「藍Viu」），期內收益按年升23.1%至4.8億元，EBITDA增加9.6%至9100萬元。許漢卿稱，藍Viu數碼會員人數增加6%至320萬名，雖然零售市場疲弱影響廣告開支，但旗下藝人及表演活動相關的業務表現良好，包括旗下藝人在香港舉行一連串演唱會，門票均售罄。據業績簡報顯示，旗下藝人數目已由52名增加至65名。

許漢卿又表示，把藝人及表演活動相關業務擴展至香港以外地區，在11個國際市場發行內容，亦透過串流平台「MakeALive」直播精選的現場活動至海外，讓全球觀眾同步觀賞，同時增加旗下藝人曝光率。

對於股東回報，許漢卿稱集團會採取謹慎的股息政策，優先加強財務狀况，以達至可持續增長，同時致力為股東提供具吸引力的回報。集團將定期審視該政策，以適應多變的環境和實現最大的股東價值。

相關字詞﹕派息 中期業績 許漢卿 電訊盈科

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