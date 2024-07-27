恒指17000爭持 北水淨流入1個半月最多

恒指國指科指連跌兩周

大市成交額1047億元，當中北水南下淨流入87.73億元，終止連續2日流出，淨流入金額為1個半月最多。港股沽空總額約230億元，沽空比例升至22％，盈富基金（2800）沽空金額約78.9億元、恒生中國企業（2828）沽空金額12.4億元，但留意北水淨流入盈富基金及恒生中國企業分別達60.1億及12.5億元。分析認為，北水淨買盤大增，ETF莊家於市場購買需求上升時在二級市場沽空ETF單位，然後在一級市場創建新的ETF單位以補回短倉，故見ETF淨流入及沽空金額同步急升情况，反映莊家為提供流動性而進行正常市場操作。

全周計，恒指累跌2.28%或396點，國指累跌2.5%或154點，以及科指累跌2.62%或92點，三大指數均連續兩周顯著下跌。

重磅科技股表現各異，騰訊（0700）升0.9%、美團（3690）升0.47%，以及京東（9618）升3%，阿里巴巴（9988）逆市跌0.27%。本地金融股獲支持，友邦保險（1299）升1.67%，匯控（0005）升0.38%。內地減息累內銀息差收窄，中國銀行（3988）及工商銀行（1398）分別跌0.88%和0.69%。「中特估」回吐壓力明顯，中國聯通（0762）最多挫7.4%，收市仍跌4.21%，中國移動（0941）亦跌約2.68%。

分析：短期下探尋底走勢未完

第一上海首席策略師葉尚志指出，港股反彈動力未見增強，短期下探尋底走勢未結束，最終可能通過恐慌拋售，把潛在沽壓釋放完畢，才可找到底部位置。