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經濟

證監揭資金轉入同系金融工具 據指涉22億 4年前開始違約

【明報專訊】保監局與證監局昨日發出聯合公告，揭示保監局在2020年5月，已就泰禾人壽若干投資的相關資料尋求證監會協助，證監會視察數間持牌基金管理公司後發現，泰壽持有的涉事資產，被轉入與其內地關連公司有關的金融工具。消息指出，2019年至2020年初，泰壽約以22億元購入泰禾集團發行的債券相連結構性票據及投資基金，泰禾集團所發行的債券自2020年7月以來一直違約，令相關投資的價值至今大幅下跌，當局隨後已對泰壽投資施加限制，加強監控防止違規進行關連交易。

當局早對泰壽投資施加限制

證監會指出，2021年6月針對持牌基金公司瑞豐證券與保監局採取聯合行動，及後採取紀律行動。證監會早前披露，2020年5月瑞豐證券出任一隻基金的投資經理期間，將基金9450萬美元資產淨值的90%，投資於在一隻與內房相關的優先票據，而購買資金來自發行人的關連人士，當時內房公司、發行人與投資者皆為同一人控制。綜合上述資料，或為泰禾人壽通過瑞豐的投資基金，將資金轉到同系企業泰禾集團。

消息指出，結構性票據較難追查到背後的發行人，保監局在2020年發現問題後已審視關連投資的規定，加入為常規監管，今年7月實現的風險為本資本制度亦規定需要檢視票據的底層資產來計算資本，現時再經第三方規避監管難度已提高不少。泰禾2017年高價從大新金融（0440）收購港澳業務，消息指當年內房尚未發生問題，泰禾資金層面符合規定，故當局批准收購。2020年當局已對壽險收購或發出牌照要求作出內部檢視，要求需有長遠財力、發展計劃，以及營運壽險公司的能力。

相關字詞﹕泰禾人壽 保監局 證監會

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