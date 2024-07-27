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經濟

保監接管泰禾人壽 不影響9萬保單 港首宗個案 消息：資產夠應付保險負債

【明報專訊】本港首次有壽險公司被監管當局接管。保監局昨日公布，委任德勤的黎嘉恩、甘仲恒和鄭文龍為經理，全面接管泰禾人壽（下稱泰壽）所有事務和資產。當局指出，泰壽違規向主業為內房的母企的關連公司投資、未能引入新策略投資者、企業管治出現問題、未能提交2022年和2023年的經審核財務報表，加上主要股東涉及多宗被追討債務訴訟，有必要委任經理接管。是次接管對所有泰壽保單均不會有影響，據了解，目前泰壽有足夠資產支持180億元的保險負債，即使全數保單同時退保也有能力應付，當局無意將公司清盤。

明報記者 歐陽偉昉

保監局發言人表示，經理將以保單持有人的最佳利益為依歸，盡快核實泰壽的最新財務狀况和償付能力，維護公司資產，並尋求最佳公司恢復方案。當局又指出，接管泰禾人壽是個別事件，當局監管制度是健全及具前瞻性，認為香港所有獲授權保險公司，均有能力履行其對保單持有人的合約責任。

保監：提早退保涉費用 勿倉卒決定

泰壽發出公告，表示截至今年3月底有效保單超過9.2萬張，所有承保的現有保單將不受經理任命影響，公司維持正常業務運作，包括保單行政、索賠和其他客戶服務。保監局指出，早前已向泰壽施加資產分隔措施，強化公司履行保單責任的能力。由於提早退保將會涉及費用，當局提醒公眾，人壽保單一般年期較長，保單持有人應仔細評估自身情况，切勿倉卒作出決定。

未能提交財報 未找到合適買家

據了解，核數師已對泰壽2021年財報作出「無法表示意見」。另外，截至今年6月前，泰壽活躍董事人數長期不足，企業能力未能達到當局預期水平。當局在去年8月委任顧問支援公司內部監控、企業管理、資產管理、投資策略等，不過顧問沒有法定執行權力，需要泰壽董事會配合和提供財務資訊。

保監局自2020年以來逐步加強對泰壽規管措施，消息指當局期望給予泰壽空間尋找有合適經驗的新投資者注資，不過至今仍未有實質進展。雖然現時泰壽有足夠的現金流營運，不過當局認為過去兩年未能提交財報，加上4年來未能找到合適買家，不能等到公司資不抵債時才行動，認為現時有迫切性和必要升級監管行動接管公司。

清盤非最佳做法 覓可行修復方案

2022年1月，主營的士保險的泰加保險被保監局接管，同樣委任黎嘉恩、甘仲恒為經理，泰加最終停續所有保單並被清盤。不過消息指出，當局認為人壽保單年期可長達數十年，對保單持有人的最佳做法並非清盤，而是保持公司繼續運作讓保單繼續生效，並尋找可行的修復方案，包括出售壽險業務或整間公司。當局預期的最壞情况，會是讓公司繼續停止新業務，以數十年時間自然地完成保單。

內房自2019年下半年開始爆發債務問題，泰壽同系的泰禾集團在2020年4月出現債務違約，下半年傳出泰壽賣盤消息，惟在2021年2月傳因價格不合而交易告吹，同時泰壽暫停出售新保單。保監局表示，自2020年年中以來，當局已向泰壽施加一連串監管措施，以保障保單持有人，同時促請公司管理團隊及主要股東尋求切實可行方案，以修復其違規同關連公司作出投資後所導致的問題。

相關字詞﹕壽險公司 泰禾人壽 保監局 內房

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