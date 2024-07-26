巴菲特連續6日減持美銀 套現近180億

在過去6個交易日，巴郡合共沽出5280萬股美銀，套現23億美元（約179億港元），令巴郡對美銀的持股比例降至12.5%。

CNBC：或憂美銀估值減持

CNBC指出，美銀今年以來股價累計升超過25%，跑贏標普500指數同期的14%升幅，巴菲特可能因擔憂美銀估值而進行減持。這是巴郡自2019年第四季以來，首度減持美銀股票。2011年，巴郡購入了價值50億美元的美銀優先股及認股權證，助其應對金融海嘯過後與次按貸款相關的損失。

巴郡近年清倉摩通高盛等

巴郡近年清倉了摩根大通（美：JPM）、高盛（美：GS）、富國（美：WFC）和美國合眾銀行（美：USB）的股票，但美銀仍是巴菲特愛股。直至去年，巴菲特仍表示，很看重對美銀的投資。他說：「很多年前，我自薦投資，而美銀為我們做了一筆令人非常滿意的交易。我非常喜歡美銀行政總裁Brian Moynihan，而我不想，不想賣掉這些持股。」

（綜合報道）

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