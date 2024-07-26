Gucci母企預警 下半年利潤或跌30%

股價周四最多挫一成 見7年低

開雲集團公布，今年上半年收入按年跌11%至90億歐元（約762億港元）。剔除外匯變動影響，今年上半年日本市場銷售額增長22%，除日本以外的亞洲市場整體收入則下跌20%。該集團表示，除日本以外，全球大部分地區銷售放慢，中國市場顯著放緩，而北美和歐洲市場的趨勢並沒有顯著改善。

伯恩斯坦（Bernstein）分析師Luca Solca表示，目前沒有看到開雲主要品牌Gucci復蘇的具體迹象，消費者對今年下半年推出的新手袋系列的反應，將考驗該品牌的表現。作為開雲主要收入及利潤來源的Gucci，今年上半年收入為41億歐元，按年跌20%。

LV股價未止跌 創辦人身家蒸發1591億

此外，全球最大奢侈品集團LVMH（法：MC）今年上半年純利按年大跌14%，周三股價收跌4.7%，周四仍未止跌，令LVMH集團創辦人阿爾諾（Bernard Arnault）的身家大縮水。根據彭博億萬富豪榜的數據，今年截至周四，阿爾諾的身家蒸發204億美元（約1591億港元），其資產在2024年的跌幅，超越彭博億萬富豪榜上任何富豪。他目前的總財富降至1870億美元，在富豪榜的排名亦由上月的首位，降至目前第三名。

不過阿爾諾今年內所蒸發的財富，仍不及特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克周三單日的217億美元財富跌幅。由於Tesla銷售疲軟，對AI的投資卻有所增加，Tesla股價周三挫12%，令全球首富馬斯克身家大縮水。不過今年以來截至周四，他的財富仍增長了115億美元，總財富為2410億美元。

（綜合報道）

[國際金融]