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經濟
國際金融

美次季GDP增2.8%遠超預期 道指曾升400點 納指跌轉升

【明報專訊】隨着消費者支出增加，加上私人庫存投資，以及非住宅固定投資增長，美國經濟增長加快，第二季GDP按季折合成年率增長2.8%，遠超分析師預期的2%升幅，相比首季GDP升幅只有1.4%，是1年半以來最低的增長。

經濟數據遠超預期，道指午夜前升400點，標普500指數升0.6%，而以科技股為主的納指亦由跌轉升。此前由於押注AI領域發展的Alphabet（美：GOOG）及特斯拉（Tesla）（美：TSLA）季績令市場失望，引發投資者對AI概念股估值過高的擔憂。

美國科技股「七巨頭」周三市值合共蒸發逾7500億美元，同日納指收市跌逾3.6%，是2022年10月以來最大單日跌幅。周三大跌的科技股昨晚個別發展，資金流入對利率敏感的小型股，追蹤美國小型股的羅素2000指數，早段升逾1%。

Tesla早段反彈3% Stellantis福特績差急挫

Tesla股價在周三跌12%後，昨早段反彈3%，但汽車股普遍受壓。由於北美銷售疲軟，擁有Jeep、快意（Fiat）、佳士拿（Chrysler）及標緻（Peugeot）等品牌的汽車巨頭Stellantis（美：STLA），上半年利潤按年大跌48%，昨早段在美國市場跌逾8%。福特（美：F）第二季經調整息稅前利潤（EBIT）按年大跌27%，早段挫17%。

美次季PCE初值增幅顯著回落

美國經濟維持穩健之際，通脹繼續降溫。美國第二季個人消費支出（PCE）物價指數初值，按季增長2.6%，較第一季的3.4%增幅顯著下滑。剔除波動較大的食品及能源價格，美國第二季核心PCE物價指數初值按季增長2.9%，較首季的3.7%增幅大幅回落。至於第二季GDP價格指數按季增長2.3%，較預期低0.3個百分點。

多項通脹指標反映物價增長持續放慢，有助於消費支出。美國次季個人消費支出初值按季增長2.3%，較首季的1.5%升幅有所加快，無論是商品，還是服務支出均穩健增長。消費者和企業支出回升，抵消了住宅投資下降等負面影響。春季通常是美國房地產市場全年最繁忙的時期，但由於樓價高企及房貸利率上升，房屋銷售轉弱。美國二手樓銷售在6月已連續4個月下滑。。

不過商業支出的關鍵類別——非住宅固定投資（反映商業建築、設備和軟件支出）在次季增長5.2%，而設備支出更增長11.6%，帶動資本支出增長。

分析：9月會議有充分理由減息

惠譽美國經濟研究主管Olu Sonola表示，對美聯儲來說，這是完美的GDP報告，上半年經濟增長不算太熱，而通脹繼續降溫，經濟軟着陸情景看來觸手可及。這是美聯儲下周舉行政策會議前，其中一份重要數據。市場普遍預計美聯儲下周仍將按兵不動，至9月才啟動減息。

凱投宏觀的經濟學家Stephen Brown表示，第二季經濟增長較預期快，應該會讓美聯儲較放心在下周會議維持利率不變，但近期就業市場降溫，且迹象顯示物價增長放緩，意味下次9月會議有充分理由減息。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕減息預期 美股 消費支出 通脹 美國

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