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經濟
2024年7月26日星期五
股市最前線
人行減MLF利率20基點 逾4年最多 淨投放1970億人幣 分析：降銀行負債成本穩淨息差
套息平倉日圓大升 刺激人民幣見兩月高
話你知：LPR銀行貸款利率基準 MLF從人行借入資金成本
工行農行下調定存息
恒指隨外圍挫306點 險守17000
金沙中國EBITDA 次季升近4%
港上月出口增10.7% 逆差今年最大 進口增幅放緩至9% 遠勝預期
港交所陳翊庭：新股市場有復蘇迹象
帶貨一哥董宇輝離任 東方甄選提回購5億
香港電訊中期多賺近2%
fb旗下Reels日分享35億次 將更易WhatsApp分享
匯豐：首季信用卡消費額錄雙位數升幅
金蝶：更多中資攻港 客戶規模續增
美次季GDP增2.8%遠超預期 道指曾升400點 納指跌轉升
Gucci母企預警 下半年利潤或跌30%
巴菲特連續6日減持美銀 套現近180億
楊智佳：建行息高 趁調整分段吸
人民幣定存高息精選
植耀輝：港股勢弱 恒指或下試16500點
葉創成：安東油服增長可期 股價逆市破頂
技術取勝：昆侖能源或下試7.3元
盧駿匡：恒指技術超賣 反彈機會增
劉思明：光伏家電逆市彈 重拾升勢需更大動力
周顯：老千騙窮人靠死充
譚新強：美國選情比荷李活劇本 更離奇曲折
湯文亮：「美國會」會籍的玄機
住宅承接增 倫敦樓價料續升
Adidas不足10萬租金都地舖開Outlet 面積逾千呎 門外為跨境巴士站
磁帶大王1.2億蝕沽西環一籃子物業
利奧坊‧壹隅入伙 下月擬推19伙特色戶
唐英年堂弟入市 6220萬購嘉雲臺3房
蘇富比旗艦藝廊周六開幕 進駐置地遮打大廈佔逾2萬呎
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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