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經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：建行息高 趁調整分段吸

【明報專訊】由今日起直至8月下旬，小弟將接替張兆聰先生撰寫《還看今朝》專欄，繼續緊貼港股以至A股、美股的宏觀形勢，為讀者尋找投資機會。

昨日恒指下跌306點，收報17,004點，主板成交1057億元。藍籌股68隻下跌、14隻上升，跌勢不如隔晚美股，惟全面下跌形勢相似。風險資產包括環球股市、黃金、加密貨幣均全線下滑，較明顯原因為近期日圓反彈形成的拆倉潮，令人氣股票跌勢更明顯，美股下挫的是特斯拉（Tesla）（美：TSLA）、Nvidia（英偉達）（美：NVDA），港股下挫的是美團（3690）、騰訊（0700）。除了發改委等兩部門宣布家電以舊換新措施，刺激海爾智家（6690）及海信家電（0921）昨日尾市分別上漲5%及7%，其餘港股可謂沒亮點。

環球減息、日圓反彈，為中國減息提供窗口，惟周初人民銀行下調貸款市場利率（LPR）及常備借貸便利（SLF）利率0.1厘，幅度比預期的0.2厘為低，市場憂慮中國貨幣政策保守地迎接環球減息潮，拖累港股及A股連日下跌。日圓連日急升，導致拆倉潮持續，帶動人民幣滙價反彈，執筆時在岸價及離岸價分別升逾300點子，即使早上人行將一年期中期借貸便利（MLF）利率由2.5厘降至2.3厘，略為加碼的0.2厘的減息幅度仍未能止住港股及A股跌勢。

MLF利率降 最終受惠仍是長期國債

MLF利率下調20點子，最終受惠的仍是長期國債。即使人行近期沽空長債，中國30年期國債孳息率仍逐漸返回低位，執筆時跌至2.457厘，相比7月低位2.4厘邊緣並不遠。

內地民間固定投資持續疲弱，官方數據一直徘徊零增長，今年6月社會消費品零售總額按年升2%。於民間投資及消費需求低迷下，即使中國願意大手減息令銀根趨向寬鬆，金融機構以至民間獲得資金，難以尋獲吸引的投資及消費項目，資金最終目的地仍是存款及國債，於是限制了減息的威力，此時寬鬆貨幣政策只會事倍功半。人行審慎減息，一方面可以顧及人民幣匯價，另一方面減息作用反正有限，倒不如維持審慎立場，不無道理。

假如目前不是適合大手減息刺激經濟的上佳時機，不強行去減亦不是壞事，可確保未來適當時機向市場釋放正確信號，倘若人行能引導市場產生「人行願意減息代表看好經濟」的預期，長遠而言更有效刺激人民對經濟信心，畢竟信心是無形但非常重要的因素。隨波逐流式的減息對於中國弊多於利，中短期A股及港股便撐不起來，投資者何不先沽出股票，稍後才跟隨人行減息、到適當時機才再度入市？

雖然資金泊入長期國債，意味着經濟低迷令資金沒出路，與此同時市場亦不擔心中國金融體系穩定性，至少國債現階段穩如泰山，亦代表四大國銀處於幾乎同等的安全狀態。願意收取2.4厘而買入長債者大有人在，當中自然有人願意買入風險略高、每年派出8厘豐厚股息的四大國銀，於是股價近期相比中移動（0941）更強勢，2009年金融海嘯以來極罕有地跑贏大市。

建行中線首站望6.2元

即使投資者難估算內銀的貸款質素，每年能派8厘息的建設銀行（0939）及工商銀行（1398），長遠於國債被追捧的大形勢下，股價具備優勢。昨日兩股跟隨港股調整，屬於分段吸納的時機，假如以相比中移動6.5厘股息率略高的7厘，作為目標價，建行中線首站可上望6.2元，預計後市能升至更高水平。

[楊智佳 還看今朝]

相關字詞﹕還看今朝 財經專欄 楊智佳

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