 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港交所陳翊庭：新股市場有復蘇迹象

【明報專訊】港交所（0388）行政總裁陳翊庭表示，現時準備在香港上市的公司仍然絡繹不絕，而截止本周三（24日）該所正處理106宗上市申請。她續稱，受惠於市場回暖和持續不斷的改革，已留意到本港新股市場出現復蘇迹象，而今年以來已有40隻新股於港上市，若以新股發行數量計，港交所於全球交易所中排第三。

多間潛在特專公司籌備上市

陳翊庭昨於「香港交易所未來科技峰會」表示，該所於過去一年於提升市場效率和流動性方面均推出不同措施，當中包括啟動全新的新股結算平台（FINI）、引入新的庫存股機制，以及公布惡劣天氣下維持交易的安排等，相信上述改革會進一步提升香港市場的吸引力和國際的競爭力。

港交所於去年3月推出特專科技公司（俗稱18C）上市機制，為未有盈利能力的特專公司提供上市集資的渠道，首隻特專股晶泰科技（2228）亦於上月出現，智能汽車方案商黑芝麻國際亦於上月通過上市聆訊，意味着隨時進行可公開招股（IPO）。

陳翊庭又透露，現時仍有很多潛在特專公司正籌備上市，相信將會遞交申請。

陳翊庭亦提到，中證監副主席方星海先前已表示，將會加快對內地企業境外上市的備案速度，以支持更多內地龍頭企業赴港上市，表示上市申請的備案提速值得期待。

據會計師事務所安永6月中發布的《中國內地和香港IPO市場》報告顯示，若以數量計本港今年上半年IPO數目全球交易所排名第四。但其集資額為121億美元，按年跌32%，其集資額排名由去年上半年的第六，跌至今年同期的第十。

相關字詞﹕龍頭企業 交易所 方星海 上市備案 特專公司 新股 上市申請 港交所 陳翊庭

上 / 下一篇新聞

人行減MLF利率20基點 逾4年最多 淨投放1970億人幣 分析：降銀行負債成本穩淨息差
人行減MLF利率20基點 逾4年最多 淨投放1970億人幣 分析：降銀行負債成本穩淨息差
套息平倉日圓大升 刺激人民幣見兩月高
套息平倉日圓大升 刺激人民幣見兩月高
話你知：LPR銀行貸款利率基準 MLF從人行借入資金成本
話你知：LPR銀行貸款利率基準 MLF從人行借入資金成本
工行農行下調定存息
工行農行下調定存息
恒指隨外圍挫306點 險守17000
恒指隨外圍挫306點 險守17000
金沙中國EBITDA 次季升近4%
金沙中國EBITDA 次季升近4%
港上月出口增10.7% 逆差今年最大 進口增幅放緩至9% 遠勝預期
港上月出口增10.7% 逆差今年最大 進口增幅放緩至9% 遠勝預期
帶貨一哥董宇輝離任 東方甄選提回購5億
帶貨一哥董宇輝離任 東方甄選提回購5億
香港電訊中期多賺近2%
香港電訊中期多賺近2%
fb旗下Reels日分享35億次 將更易WhatsApp分享
fb旗下Reels日分享35億次 將更易WhatsApp分享
匯豐：首季信用卡消費額錄雙位數升幅
匯豐：首季信用卡消費額錄雙位數升幅
金蝶：更多中資攻港 客戶規模續增
金蝶：更多中資攻港 客戶規模續增
美次季GDP增2.8%遠超預期 道指曾升400點 納指跌轉升
美次季GDP增2.8%遠超預期 道指曾升400點 納指跌轉升
Gucci母企預警 下半年利潤或跌30%
Gucci母企預警 下半年利潤或跌30%
巴菲特連續6日減持美銀 套現近180億
巴菲特連續6日減持美銀 套現近180億
楊智佳：建行息高 趁調整分段吸
楊智佳：建行息高 趁調整分段吸
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：港股勢弱 恒指或下試16500點
植耀輝：港股勢弱 恒指或下試16500點
葉創成：安東油服增長可期 股價逆市破頂
葉創成：安東油服增長可期 股價逆市破頂
技術取勝：昆侖能源或下試7.3元
技術取勝：昆侖能源或下試7.3元
盧駿匡：恒指技術超賣 反彈機會增
盧駿匡：恒指技術超賣 反彈機會增
劉思明：光伏家電逆市彈 重拾升勢需更大動力
劉思明：光伏家電逆市彈 重拾升勢需更大動力
周顯：老千騙窮人靠死充
周顯：老千騙窮人靠死充
譚新強：美國選情比荷李活劇本 更離奇曲折
譚新強：美國選情比荷李活劇本 更離奇曲折
湯文亮：「美國會」會籍的玄機
湯文亮：「美國會」會籍的玄機
住宅承接增 倫敦樓價料續升
住宅承接增 倫敦樓價料續升
Adidas不足10萬租金都地舖開Outlet 面積逾千呎 門外為跨境巴士站
Adidas不足10萬租金都地舖開Outlet 面積逾千呎 門外為跨境巴士站
磁帶大王1.2億蝕沽西環一籃子物業
磁帶大王1.2億蝕沽西環一籃子物業
利奧坊‧壹隅入伙 下月擬推19伙特色戶
利奧坊‧壹隅入伙 下月擬推19伙特色戶
唐英年堂弟入市 6220萬購嘉雲臺3房
唐英年堂弟入市 6220萬購嘉雲臺3房
蘇富比旗艦藝廊周六開幕 進駐置地遮打大廈佔逾2萬呎
蘇富比旗艦藝廊周六開幕 進駐置地遮打大廈佔逾2萬呎