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經濟

港上月出口增10.7% 逆差今年最大 進口增幅放緩至9% 遠勝預期

【明報專訊】統計處公布，香港6月整體出口按年增幅放緩至10.7%，遜市場預期的13.1%，亦是3個月來最慢。進口按年升幅亦放緩至9%，但遠勝預期的4.1%。貿易逆差擴大至557億元，多過預期的201億元，逆差規模為今年以來最大。有分析認為，部分央行減息或助外需進一步改善，但面對歐美對內地部分貨品加徵關稅、美國大選結果等因素，均為香港外貿帶來挑戰。

明報記者 黃志偉

本港上半年整體出口按年增長12.2%，進口則增長7.7%；貿易逆差錄得1610億元，相等於商品進口貨值的6.9%。經季節調整的數字顯示，次季整體出口按季升1.9%，惟進口下跌0.9%。

上月貿易逆差擴大至557億

按地區劃分，輸往亞洲的整體出口貨值按年升10.7%，輸往中國內地出口升幅由5月升23.6%收窄至6月升11.9%，但輸往美國和台灣的出口明顯擴大。美國由26.6%擴大至40.6%，因去年同期較低基數所致；輸往台灣由5月升2.3%進一步擴大至6月的35.3%。至於輸往阿聯酋和日本的出口升幅均收窄至單位數，而輸往印度的出口跌幅擴大至23.3%。

大新：港全年出口或升單位數

另一方面，相較5月，由中國內地的進口按年升幅擴大至11.7%，台灣由跌4.5%轉升7.1%。由新加坡和韓國的進口增幅分別放緩至16.1%和40.6%，而日本則跌幅擴大至5.9%。由美國進口按年跌3.9%，為3個月來跌幅最小。

按主要貨品類別劃分，「辦公室機器和自動資料處理儀器」整體出口維持雙位數升幅，按年增39.4%，進口增長更由5月的30.4%擴大至66.0%。「通訊、錄音及音響設備和儀器」出口升幅擴大至14.0%，進口升幅亦擴大13.5%。至於「電動機械、儀器和用具及零件」出口升幅放緩至3.5%，進口亦減慢至6.3%。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，中線而言，部分主要央行開始減息或有助外圍需求進一步改善。

不過，溫又認為，內地穩經濟措施及減息對內需的支持作用仍有待觀察，同時面臨歐美對內地部分貨品加徵關稅，以及美國大選結果後新政府的對華貿易政策，均可能繼續為香港外貿表現帶來挑戰。該行估計，本港全年出口或錄得單位數升幅。

相關字詞﹕香港 進出口

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