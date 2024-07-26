金沙中國EBITDA 次季升近4%

稱受倫敦人翻修工程影響

金沙中國季內淨收益為17.5億美元，按年升8%。淨收入為2.46億美元，按年升31.6%。而澳門威尼斯人、倫敦人、巴黎人、百利宮，以及澳門金沙的經調整物業EBITDA，分別為2.62億、1.03億、8300萬、1億、1000萬美元。Goldstein表示，澳門市場持續錄得增長，其市場的博彩收入總額於季內錄得24%的按年增長，中場博彩收入亦較去年同期升29%，對澳門市場的未來增長充滿信心，相信澳門市場的博彩毛收入，將於明年超過30億美元並持續增長。

LVS總裁兼營運總裁Patrick Dumont表示，集團正全力集中進行倫敦人名匯的翻新工程，集團計劃於今年底前完成第一大樓，並於明年5月前完成第二大樓，倫敦人名匯娛樂場則計劃於12月重新開放，料隨着恢復營運，預期未來可有顯著的EBITDA增長及利潤率擴大。