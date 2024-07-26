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經濟

人行減MLF利率20基點 逾4年最多 淨投放1970億人幣 分析：降銀行負債成本穩淨息差

【明報專訊】人民銀行在周一（22日）首度通過降低7天期逆回購利率0.1厘，帶動本月市場報價貸款利率（LPR）以同等幅度下調，過去作為LPR報價基礎的1年期中期借貸便利（MLF），昨日突然進行本月第二度投放，並將利率下調0.2厘至2.3厘（見圖），利率和投放時間皆出乎市場預期，幅度亦是2020年4月以來最大。市場人士指出，是次MLF下調除了支持當局在三中全會要求實現今年經濟增長目標，亦在調減貸款利率同時配合銀行降低負債成本，穩定銀行淨息差。

明報記者 歐陽偉昉

昨日人行投放2000億元MLF，本月投放由月中的淨回籠30億元轉為淨投放1970億元。官媒《金融時報》引述業內專家表示，是次增開MLF是為了滿足金融機構中長期資金需求，因為臨近月底流動性需求明顯增加，市場利率有一定上升壓力，文中亦提及有參與MLF的交易員指出，是次報送MLF需求，有考慮人行沽出國債的可能。

ING：因應下半年實現GDP增5％面臨挑戰

文章續稱，本月內地沒有在15日下調MLF利率，待7天期逆回購、LPR減息後才在昨日下調，業內專家指是次操作安排在LPR後，體現當局淡化MLF利率政策色彩的意圖，表明LPR轉向更多參考短期政策利率，MLF中標利率變動不具政策信號，專家亦提及未來每月MLF有延至25日操作的可能。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林指出，是次MLF利率下調時間和幅度皆出乎市場的預期， 因應下半年實現約5%的經濟增長目標面臨更大挑戰，人行本周放鬆貨幣政策發出積極的信號。MLF持續獲廣泛使用，應該會對實體經濟的實際貸款利率，產生更直接和即時的影響。

彭博：趁美元走弱鬆貨幣政策

彭博經濟研究則指出，下調MLF對經濟成長的直接推動作用可能很小，估計在未來四個季度的推動經濟增長0.2個百分點，不過當局有更多政策協同支持經濟，若然政府採取具體措施支持民營經濟，可能會進一步增強市場信心、提高政策傳導效率。該行估計，人行會繼續利用近期美元走弱放鬆貨幣政策，預計MLF利率第四季再減0.1厘，全年減達0.3厘，現時維持對今年經濟增長4.7%的預測，但認為實現5%官方目標可能性增加。

對銀行而言，興業銀行首席經濟學家魯政委指出，首季銀行淨息差已降至1.54厘的歷史最低水平，加上國有大行下調存息（見另文），下調MLF有助穩定銀行淨息差。1年期MLF高於7天期逆回購的利差降至0.6厘，由於長息下降幅度較大，有助引導存款利率曲線平坦化，緩解存款定期化和長期化，以至對銀行資金成本帶來的壓力。2年、3年和5年存款掛牌利率高於同期國債情况已得到修正。

相關字詞﹕中國經濟 減息 人民銀行

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