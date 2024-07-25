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經濟
名人樓市論壇

香港地產

在港營商30年均賺錢 不認同「香港玩完」

【明報專訊】今年是德事商務中心（The Executive Centre，TEC）成立30周年，TEC由1994年在中環美國銀行中心租用一層半樓面經營商務中心起家，發展至今日在本港經營12個商務中心，亦在中國內地、日本、韓國、印度、印尼、新加坡及阿聯酋等16個國家的36個城市經營商務中心，去年營業額達3.15億美元，除息稅折舊攤銷前盈利達5600萬美元。TEC創辦人兼行政總裁Paul Salnikow表示，集團在本港經營商務中心30年以來每年均賺錢及向政府交稅，目前本港有約150名員工，約70人負責本港業務，其餘約80人以本港為總部管理其他地區業務。

摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）今年2月在《金融時報》撰文，因應本地政治變化、中國經濟放緩及中美關係轉差等三大因素，提出「香港玩完」論，Salnikow被記者問及對此的看法，表示絕不認同。

香港仍具備眾多優勢 港人擅於應變

Salnikow表示，香港向來是一個具備韌性（resilient）的城市，具備地理位置優越、貨幣自由兌換、資金自由流動、法治及優質學校林立等優勢，而香港人過去每逢面對困難都可以克服、每逢面對轉變均可適應，把握到最佳經濟發展的機會。Salnikow回憶，自己1994年在香港創業時，香港仍是英國殖民地，跟着經歷1997年政權交接及亞洲金融風暴、2003年SARS、2008年金融海嘯及2020年新冠疫情，每次均能走出困境，他表示：「轉變是好事，因為當你洞悉到轉變將如何發生，就可以把握到由此帶來的新機會。」

中美關係轉差令地緣政治風險升溫，是羅奇看淡香港前景之一，Salnikow重申，中國仍然是全球第二大經濟體，製造業在全球也擁有強大競爭優勢，隨着跨國企業繼續增加與中國做生意，具備上述優勢的香港仍然是中國首選營商城市，不會「玩完」。

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