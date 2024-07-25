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經濟

香港地產

新地粉嶺北換地 成本每呎2500元

【明報專訊】北部都會區規劃全力推進，近日市場消息稱，新地（0016）持有的粉嶺北第10區地皮，今年4月底決定接納換地建議，並採傳統形式補價，新地昨亦證實完成有關換地協議。新地昨日表示，很高興與政府按照「加強版傳統新市鎮發展模式」原址換地的修訂安排，完成首宗換地協議，期望是次協議有助北部都會區的發展提速提效。

披露公共設施建築費2.678億

此外，新地亦證實上述地皮補地價涉逾5億元。有關地皮面積98,898方呎，可建商住樓面308,144方呎，補地價金額為5.1668億元，即折合每呎補價約1677元。據換地協議顯示，新地興建住宅及商場外，亦需興建一個5.38萬方呎的公共運輸交匯處，以及在旁邊地塊興建8.74萬方呎的大型公眾休憩空間，經過政府評估，有關建築費用約為2.678億元。

待政府收回第三方地再次階段補價

換言之，項目首階段換地協議總成本，包括5.1668億元補地價金額，以及興建公共設施（公共運輸交匯處和公眾休憩空間）2.678億元的建築費用，合共逾7.8億元，即每方呎約2500元。是次為港府首次透過補地價扣減，要求發展商興建區內大型的公共設施。

擬建600伙 2030年起陸續落成

此外，原址換地項目亦涉及第三方土地，約涉7642方呎，待政府收回項目範圍內第三方土地後，新地將按機制與政府商討第二階段補地價金額。新地指出，整個項目佔地約10.65萬方呎，商住樓面面積約33.6萬方呎，連同公共運輸交匯處在內，總樓面約38.98萬方呎，將興建約600個住宅單位，預計2030年起逐步落成，以配合預計於2031年完工的區內基礎設施。

相關字詞﹕補地價 北部都會區 粉嶺北第10區地皮 新地

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