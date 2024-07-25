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經濟
2024年7月25日星期四
股市最前線
日圓大升兩天 兌港元企穩5算 套利交易現平倉潮 圓匯月初至今累升5.6%
恒指失250天線 成交續不足900億
周大福季績遜預期 多家大行削目標價
ASMPT次季少賺56% 績差兼削派息 股價挫兩成
瑞銀：全球央行未來1年擬增持歐元人幣頭寸
LVMH：內地客轉到海外購奢侈品 上半年純利跌14％ 亞洲銷售跌幅按季擴大
livi Bank 9月底停PayLater扣帳卡服務
京東擬港發行穩定幣與港元1兌1掛鈎
龍光合景泰富「凱玥」再融資據報近達協議
偉易達：德工廠自動化技術引入內地
匯豐保險曾珮珊獲委任香港行政總裁
富途安逸：港新股市場下半年持續回暖
與加國礦企訂協議 江西銅限售持股
Tesla利潤連跌兩季 股價挫12％ 料交付量「顯著低於」去年 多項計劃成果未明
Alphabet續投資AI 警告本季利潤受壓
加拿大央行減息1/4厘 加元兌美元見3個月低
張兆聰：潤啤跌幅深 留意入市設局
人民幣定存高息精選
技術取勝：ASMPT料反彈至92.4元
劉思明：水務股受國策支持可留意
周顯：進行項目前應先查證
湯文亮：銀行有入冇出 經濟蕭條
新世界烏鴉落陽批建4幢32層商住樓 涉逾111萬呎樓面 去年曾稱採標準補價換地
新地粉嶺北換地 成本每呎2500元
環海‧東岸4伙1房670萬起 5年劈價逾三成
一手貨尾量近2.2萬伙 九龍破萬伙24年半新高
龍蟠苑1房今年首跌穿300萬
聯合出版社2.2億加碼購資本中心
TEC創辦人Paul Salnikow：跨國企業積極駐港 商務中心出租率升
在港營商30年均賺錢 不認同「香港玩完」
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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日圓大升兩天 兌港元企穩5算 套利交易現平倉潮 圓匯月初至今累升5.6%
恒指失250天線 成交續不足900億
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