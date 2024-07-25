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經濟
國際金融

Alphabet續投資AI 警告本季利潤受壓

【明報專訊】為了在AI市場維持競爭優勢，Google母企Alphabet（美：GOOG）在AI領域投入更多資源，導致次季資本支出按年增長逾九成至132億美元，超出分析師預期的122億美元。Alphabet預期，直至今年底，每季資本支出將不少於120億美元，並警告第三季營業利潤率將由於「技術基礎設施的投資」，以及開發硬件產品的成本而受壓，其股價早段挫逾4%。

股價挫4％ 每季支出至少120億美元

Alphabet行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）強調，投資不足的風險，遠大於投資過度的風險。Alphabet財務總監波拉特（Ruth Porat）表示，確實已看到AI、AI基礎設施，以及為雲端客戶提供的生成式AI解決方案所帶來的好處，「毫無疑問，客戶在建立AI能力之際，轉向Alphabet」。

Google近期將AI功能融入廣泛的產品，包括Gmail、Google Docs及搜尋，同時增強其AI數據處理能力，但效果好壞不一。今年5月，Google宣布推出由生成式AI編寫答案的搜尋功能「AI Overviews」，但該功能被指提供了一些奇怪的建議，包括建議用戶吃石頭，或在薄餅上塗膠水。Synovus Trust高級投資組合經理Daniel Morgan表示，一些投資者正尋找較清晰的證據，證明在AI方面投資取得回報。

雲端業務季度收入首破百億美元

市場對支出的關注，掩蓋了Alphabet的業績亮點。受搜尋業務及雲端業務推動，Alphabet次季整體收入按年增長14%至847億美元，略高於市場預期。其中雲端業務季度收入首次突破100億美元大關，而該業務的營業利潤亦首次突破10億美元關口。

至於作為Alphabet收入增長引擎的廣告業務，次季收入按年增11%至646億美元，不過遜於首季的13%增幅。該集團次季整體利潤按年增長28.6%至236億美元，勝於分析師預期。

（綜合報道）

[國際金融]

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