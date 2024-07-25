livi Bank 9月底停PayLater扣帳卡服務

主力發展中小企貸款業務

livi bank於2021年3月推出livi Debit Mastercard，更於當年5月推livi PayLater服務，透過Mastercard虛擬扣帳卡提供簽帳即時分期服務，期後亦於去年4月加入套現功能，令其扣帳卡可同時用於消費及套現。

經過是次暫停有關個人信貸產品的服務後，livi Bank於個人客戶服務方面，仍然保留儲蓄產品如定存、其他私人信貸，以及各類保險服務等。

事實上，livi Bank行政總裁孫大威曾於去年底表示，旗下中小企商業銀行服務livi Business將為未來業務發展重點，但仍會保持個人客戶服務，但不會再像以往大規模進行個人客戶「吸客」，而於未來科技創新及產品方面，將聚焦予中小企。