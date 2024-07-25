瑞銀：全球央行未來1年擬增持歐元人幣頭寸

70%央行或考慮投資人幣

現時美元在外儲續佔主導地位，平均佔比為55%，43%受訪者認為未來5年央行貨幣配置仍以美元為中心，26%則指配置將呈現美元、歐元和人民幣多極化格局。

央行資產配置類別方面，有42%的受訪者選擇被動式股票投資，22%央行計劃在未來一年凈增加其投資組合中的被動股票。現時央行對更保守的固定收益市場有濃厚興趣，就未來5年經風險調整表現，70%受訪者認為政府債券將表現最好，其次有42%認為是發達市場股票，33%認為是黃金，另有57%受訪者指計劃未來一年增加綠色債券投資。

央行對固定收益市場感興趣

對於經濟前景，有13%受訪央行儲備管理人認為，全球仍面臨經濟衰退的風險，相對去年多達56%，三分之二受訪者認為，目前最有可能經濟軟着陸。68%受訪者認為，全球已經進入了高通脹時期，較高通脹將會持續更長時間。至於最大風險則與去年調查同樣是地緣政治，有87%受訪者視為地緣政治衝突進一步升級為主要擔憂。

此外，瑞銀指大部分受訪機構認為，現時布雷頓森林貨幣體系需要改革，以應對收入不平衡、氣候變化等全球挑戰，應着重開展多邊合作。另外，絕大部分受訪者認為數碼資產等顛覆性技術和新經濟大國崛起，帶來的機遇多於挑戰。