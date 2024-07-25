瑞銀：全球央行未來1年擬增持歐元人幣頭寸

【明報專訊】瑞銀公布今年全球儲備管理人調查結果，調查顯示未來一年各國央行正計劃進一步增加對歐元和人民幣資產頭寸，當中有70%受訪央行儲備管理人表示正在或考慮投資人民幣，以未來10年計算，受訪者的平均人民幣目標配置佔總儲備的百分比為5%。
70%央行或考慮投資人幣
現時美元在外儲續佔主導地位，平均佔比為55%，43%受訪者認為未來5年央行貨幣配置仍以美元為中心，26%則指配置將呈現美元、歐元和人民幣多極化格局。
央行資產配置類別方面，有42%的受訪者選擇被動式股票投資，22%央行計劃在未來一年凈增加其投資組合中的被動股票。現時央行對更保守的固定收益市場有濃厚興趣，就未來5年經風險調整表現，70%受訪者認為政府債券將表現最好，其次有42%認為是發達市場股票，33%認為是黃金，另有57%受訪者指計劃未來一年增加綠色債券投資。
央行對固定收益市場感興趣
對於經濟前景，有13%受訪央行儲備管理人認為，全球仍面臨經濟衰退的風險，相對去年多達56%，三分之二受訪者認為，目前最有可能經濟軟着陸。68%受訪者認為，全球已經進入了高通脹時期，較高通脹將會持續更長時間。至於最大風險則與去年調查同樣是地緣政治，有87%受訪者視為地緣政治衝突進一步升級為主要擔憂。
此外，瑞銀指大部分受訪機構認為，現時布雷頓森林貨幣體系需要改革，以應對收入不平衡、氣候變化等全球挑戰，應着重開展多邊合作。另外，絕大部分受訪者認為數碼資產等顛覆性技術和新經濟大國崛起，帶來的機遇多於挑戰。